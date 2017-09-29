GoPro bugün yeni Hero 6'yı ve yeni ürünleri tanıttı. Yeni ürünleriyle dikkatleri üzerine çeken şirket, kullanıcılara kaliteli bir deneyim vaat ediyor.

GoPro, bugün yapmış olduğu açıklamayla yeni ürünlerini gün yüzüne çıkarttı. Doğa sporları tutkunlarına ve genel kullanıcılar için oldukça dayanıklı kamera aksesurları üreten şirket, yeni ürünleriyle de tüm dikkatleri üzerine topladı.

GoPro tarafından yapılan açıklamaya göre, yeni ''Hero 6 Black'' kamera modelinin 4K formatında 60 fps ve 1080p formatında 240 fps hızında video kaydetme özellğine sahip olduğu belirtildi.

Hero 6 Black ile çekilen videoların otomatik olarak GoPro uygulamasıyla cep telefonlarına kolaylıkla taşınabileceği de açıklandı. Dikkat çeken ürünün ABD'deki satış fiyatı 499 dolar olacak.

GoPro şirketinin tanıttığı diğer bir yeni ürün ise Fusion oldu. Fusion adlı bu kamera, 360 derece görüntü alabilme ve kayıt yapabilme özelliklere sahip.

Fusion'ın 18 megapiksel formatında fotoğraf, 60 fps hızında 3K video veya 30 fps hızında 5.2K video kaydetme özelliğine sahip olduğunu belirtelim. Kasım ayında teknoloji mağazalarındaki yerini alacak bu ürünün fiyatı ise 699 dolardan olarak açıklandı.

Tanıtılan diğer bir yeni ürün olan Karma adlı drone sayesinde, kullanıcıların ürünü uzaktan kolayca kontrol edebileceğinin altı çizildi. Karma'nın Hero 6 Black ile tamamen uyumlu olduğu bilgisi de kullanıcılara aktarıldı.

GoPro yetkilileri Karma'nın 799 dolardan satışa çıkartılacağını belirtti.