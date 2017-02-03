GoPro Hero 6 Yolda!

Aksiyon kamerası denilince ilk akla gelen GoPro, Hero 6’yı bu yıl içerisinde satışa sunacak.

Geçtiğimiz yılın Eylül ayında Hero 5'i tanıtan ve aksiyon kamerası denilince ilk akla gelen marka olan GoPro, 2017 yılında da Hero 6’yı sunmaya hazırlanıyor. Piyasada neredeyse tekel konumuna gelen GoPro, uygun fiyat bandında ise Xiaomi ve SJCAM başta olmak üzere birçok marka ile çekişirken Hero 6 serisinde ise birçok yenilik ve geliştirme getirecek.

2016’nın 4. çeyreğinde özellikle Karma’nın sorunlu olmasıyla 116 Milyon Dolar kaybeden GoPro, bazı ofislerini kapatma durumuna gelmişti. Bu nedenle GoPro serisini iki senede bir getirmesi beklenen GoPro’dan CEO Nick Woodman ise böyle bir durumun olmayacağı, her sene yeni GoPro’nun geleceğini belirtti. Buradan hareketle 2017’nın sonbahar aylarında GoPro Hero 6’nın geleceği kesinleşmiş oldu.

Beklentilere göre 4K çekimi 30fps yerine 60fps’te yapabilecek olan Hero 6, yazılımsal geliştirmeler bakımından ise çok daha iyi olacak. 12MP çözünürlüğündeki kamerasında da geliştirmeler beklenen cihaz, bakalım fiyat ve performans açısından bizlere neler sunacak.