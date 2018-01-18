GoPro ile Su Altna Dalan Adam Denizden Babası Çıksa Topluyor

Balıkçılar, profosyonel dalışçılar, cankurtaranlar... Denizden ekmeğini kazanan çok fazla meslek türü var. Bu YouTube kullanıcısının alanı ise birazcık farklı gibi.

Balık tutmak neden keyiflidir? Düşününce kendi başınıza bir şeyler başarmak, sabretmek ve sabrın karşılığını almak; bunlar da yok değil ancak işin en keyifli kısmı, olta ve yem dışında bir sermaye koymadan, sadece çabayla bir şeyler elde edebilmek. Beau Ouimette (Aquachigger) isimli bu YouTube kullanıcısı, tam bir doğa adamı olmasının yanı sıra, GoPro'su ile denize yaptığı dalışlarla da kazanç elde ediyor.

RayBan'ler, iPhone'lar, nakit para... 1 saatlik bir dalışla ve doğru yerlere bakmayı bilmesi ile kendisine bir ek gelir kaynağı yaratan Beau Ouimette'nin aşağıda paylaştığımız videosu kanalındakilere göre nispeten biraz eski. Bu videoda bulduğu cüzdan içerisindeki 70 Dolar'ı, bulduğu kimlikle birlikte sahibine ulaştırmaya çalışmış ama başarılı olamamış. Anlayacağız 'bulduğun senindir' şeklinde bir yapısı da yok. Sahibini bulabileceği şeyleri kendilerine iletmeye çalışıyor.

Çeşitli sponsorlukları ve Patreon sayfası sayesinde belli bir gelir kaynağı elde eden Aquachigger, deniz altındaki sessizliği ve karşılaştığı deniz hayvanlarını oldukça huzurlu bulduğunu belirtiyor. Kendisinin en karlı dalış videolarından birine aşağıdan izleyebilir, en son olarak Samsung S8 bulduğu videosunu da yayınladığı kanalına ise buradan ulaşabilirsiniz.