GoPro, Karma'yı Üreten Ekipten Yüzlerce Kişiyi Kovdu!

TechCrunch, GoPro'nun sorunlu "Karma" droneları üreten ekipten yüzlerce kişiyi işten çıkarttığını belirtti!

GoPro'nun Karma drone'unda çıkan sorunlardan eğer internet alemini biraz araştırırsanız, haberdar olacaksınız. Bizim de epeyce değindiğimiz bu sorunlar 2016 yılında GoPro'da epeyce büyük mali problemlere yol açmıştı. Bu mali krizler bir nebze olsun çözülse de, Techcrunch'ın bildirdiğine göre, GoPro krizden çıktığı gibi sorumlulara ceza kesmeye başlamış gibi gözüküyor.

Aslında bir bant ile çözülebilen bir sorun GoPro'nun sattığı milyonlarca drone'u piyasadan geri çekmesiyle sonuçlanmıştı. Havadayken cihazın bir anda düşmesine sebep olan bu sorun dışında drone ayrıca yine GoPro'nun iddia ettiği bir çok özelliği yapamıyordu ve piyasadaki rakiplerine göre hem pahalı hem de geride kalmakla epeyce suçlanmıştı.

GoPro bunun sonucunda TechCrunch'a göre Hava Teknolojileri Bölümü'nden 200-300 arası kişiyi işten çıkardı. GoPro yetkilileri konu hakkında şimdilik resmi bir açıklama yapmasa da, belli ki drone ve diğer hava teknolojileri geliştireceği kısımı yeniden kuracağa benziyor. Yine de bu bana yine bir şirketin üstlenmesi gereken sorunu çalışanlara atmaya çalışması gibi geliyor. Siz ne düşünüyorsunuz?