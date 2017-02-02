Bazı problemler nedeniyle hızlı bir şekilde satıştan kaldırılan drone'u GoPro Karma hataların giderilmesinin arından raflardaki yerini aldı.

Hatırlayacak olursanız GoPro geçtiğimiz aylarda gökyüzünde en kaliteli çekim yapabilen drone olarak GoPro Karma'yı duyurmuş ve satışa sunmuştu ancak cihazda yaşanan önemli bir problemden dolayı hızlı bir şekilde piyasadan çekilmişti.

Önemli problem ne diyecek olursanız eğer GoPro Karma'nın güç ünitesinde ciddi bir sorun bulunuyordu. Bu sorun nedeniyle drone havadayken aniden enerjisi kesiliyor ve hızlı bir şekilde tamamen kontrolü kaybederek yere çakılıyordu. Bu durum drone'un hasar almasının yanı sıra çevredeki insanların da sağlığını riske atıyordu.

GoPro tarafından bu hatanın incelenmesiyle birlikte üç aylık aranın ardından hata çözüme kavuştu ve GoPro'nun en kaliteli drone'lardan bir tanesi olarak nitelendirdiği GoPro Karma tekrar satışa sunuldu. Cihazın satışa sunulduğu ülkelerde kullanıcılar GoPro Karma'yı temin edebilecek.