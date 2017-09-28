GoPro'nun Karma Drone'una Takip Etme Özelliği Geliyor

GoPro'nun geri çağırılan ve sorunları halledildikten sonra yeniden satışa sunulacak "Karma" isimli dronelarına yeni takip etme özelliği geliyor.

GoPro'nun duyurulduğunda heyecanla beklenen ve yaklaşık 799 dolar gibi fena fiyatla satılmayan "Karma" isimli "drone"u, satılan ilk 2500 tanelik serinin bazılarında operasyon sırasında güç kaybetme sorunu olduğundan piyasadan geri çekilmişti. Geçtiğimiz gün GoPro'nun düzenlediği "Hero 6 Black" etkinliğinde cihazın severleri düzeltilmiş bir ikinci model bekliyorlardı.

Bunun yerine GoPro eski modellerin sorununun çözülmüş haline, bir yazılım güncellemesiyle yeni özellikler sunarak yeniden piyasaya süreceğini açıkladı. Etkinlikte bahsedilenlere göre GoPro Karma dronelara takip etme ve sabit durma olmak üzere iki yeni özellik geliyor. Ancak bu DJI'ın bir çok yüksek segment drone modellerinde olduğunun aksine, algoritmalarla çalışan takip etme özelliğinden farklı olarak, bir tür kumandanın sinyalini takip etme özelliği olarak eklenecek.

Ünlü aksiyon kamerası markasının çıkaracağı drone modelini bekleyenler için biraz hayal kırıklığı yaşatabilecek bu haber, yine de iyi sayılır. Çünkü bu, ilk satılan serinin çok küçük bir kısmında bulunan hatadan dolayı seriyi komple düzelten ve yeni özellikler ekleyen, GoPro'nun Karma dronelarına güvendiğine işaret. Bakalım yeniden satışa sunulan Karma dronelar, drone-severler tarafından nasıl yorumlar alacak?