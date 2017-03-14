Milyonlarca yıldır yaşayan dinozor türlerinden birisinin günümüze kadar korunan kabuğu bulundu. Asıl garip olan şey, bu dinozorun soyunun 10.000 yıl önce tükenmiş olması.

Dünya üzerinde, sayısız sürpriz olay yaşanıyor. Tam olarak nasıl olduğuna anlam veremesek de olan bazı şeyleri kabul etmek zorunda kalıyoruz. Zaman yolculuğunu ispat eder nitelikte mucizelerden, milyonlarca yıl önce ölen dinozor türlerinin korunan yapılarına kadar birçok mucize yer alıyor.

Bu olayların en sonuncusu, Arjantinli çiftçi Jose Antonio Nievas’ın başına geldi. Bahçesinde yaklaşık iki ton ağırlığında devasa bir taş veya dinozor yumurtası bulduğunu düşünen Nievas, aslında yumurta değil direkt dinozor bulduğunu öğrendiğinde şok oldu. Küçük bir araba boyutunda, milyonlarca yıl önce ölmüş bir dinozorun kabuğu olduğunun farkına varan çiftçi, bu durumu televizyon kanallarına iletti.

Bilim insanları, bu kabuğun yüksek ihtimalle “Glipodont” isimli tarih öncesi canlının kabuğu olduğunu düşünüyor. Glipodont'un aynı zamanda, günümüzde Güney Amerika’da sıklıkla rastlanan Armadillo’ların atası olduğunu düşünülüyor.

Kabuğun bu kadar iyi korunması, bilim insanlarılarını bir hayli şaşkına uğratmış. Uzmanlar kabuğun genç olduğunu ve yaklaşık olarak 10.000 yıldır orada bulunduğunu düşünüyorlar. Glyptodontlar’ın soyu, son buzul çağının sonunda pampatheres, dev zıvanalar ve Macrauchenialar ile birlikte tükendi.

Bu durum, dünyanın her noktasında olmuş ve neden olduğu çözülememiş mucizeleri akıllara getiriyor. Bu kabuk gibi on farklı mucizenin yer aldığı videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz. İyi seyirler.