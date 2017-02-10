Artık birçok yerde ücretsiz WiFi hizmeti veriliyor. Peki bunlar güvenli mi? Kötü niyetli hackerların "fishing" olarak bilinen saldırılarından nasıl korunabiliriz?

İnsan için oksijen neyse, dijital insan için internet de odur. Bu nedenle birçok yerde ücretsiz WiFi bağlantı hizmeti verilmeye başlandı. Peki bu ağlara bağlanmak güvenli mi? Bir arkadaşınızı beklerken kahve içtiğiniz dükkandaki ağa bağlandınız ve fakat ters giden bir şeyler sezdiniz. Baristaya buranın WiFi’ının olup olmadığını sordunuz ve olmadığı cevabını aldınız. Bu senaryoyu hatırlıyor musunız? Benzerini yaşamış olmalısınız. Çünkü birçok yerde olsa da her yerde ücretsiz WiFi yok ve siz hiç bilmediğiniz bir ağa bağlanmış oldunuz.

Peki bilmediğiniz ağlara bağlanmak neden tehlikelidir? Veya herkese açık ağlara bağlanmak? Bilgileriniz şifrelenmez, bu da kötü amaçlı kişiler tarafından telefonunuz ve bilgisayarınıza girilebilme imkanı doğması demek. Girdiğiniz tüm bilgileri(Facebook şifrenizden kredi kartı numaranıza dek) izleyebilir, kaydedebilir ve sizin gibi kullanabilirler.

Bu durumu atlatmak için VPN kullanmak gerekir, çünkü VPN sizin bilgilerinizi şifreler ve kimse göremez. Tıpkı bir aracın tünele girmesi gibi, sadece aracın tünelde olduğunu bilir fakat araç hakkında bilgi sahibi olamaz. Eğer VPN ile bağlanmıyorsanız, girdiğiniz web sitelerinin başında “http” yerine “https” yazmasına e yeşil bir kilit sembolü olmasına dikkat edin. Bu protokol, bilgilerinizi şifreleyen bir protokoldür. “http” sayfalara ise asla önemli bilgilerinizi yazmayın. Bu iki basit yöntemle, ücretsiz ağları kullanırken siyah şapkalı hackerlardan korunabilirsiniz.