Gördüğünüz Bu Kase, Tam 38 Milyon Dolara Satıldı!

Çin’in Song Hanedanlığı’na ait 1000 yıllık bir porselen kase, yapılan açık artırmada 38 milyon dolara satıldı.

Hong Kong’da yapılan açık artırmaya telefonla katılan ve adı açıklanmayan bir kişi, Song Hanedanlığı’na ait 13 santimetre çapındaki porselen kaseyi 38 milyon dolar ödeyerek satın aldı. Sotheby’s müzayede salonunda gerçekleştirilen açık artırma 10.2 milyon dolar ile başladı, 20 dakika içinde ise rekor fiyatına ulaştı.

Kasenin sarayda fırça yıkamak için kullanıldığını söyleyen Sotheby's şirketinin Çin Sanatları bölümü sorumlusu Nicolas Chow, buna rağmen son derece nadir bir eser olduğunu söyledi. Yine de bu kadar yüksek bir fiyat beklemediklerini söyleyen Chow, “Ancak alıcılar arasında bir çekişme olacağını tahmin ediyorduk. Çünkü ne zaman böyle bir nadir parça gelse, böyle olur." Chow, bazı özel şahısların elinde hanedanlığa ait toplam 4 porselen eşya daha bulunduğunu söyledi.

2014 yılında gerçekleştirilen bir başka açık artırmada Ming Hanedanlığı’na ait porselen bir şarap kasesi Liu Yiqian tarafından 34 milyon dolara satılmış ve rekorun sahibi olmuştu. Liu, Çin’in en zengin insanlarından biri olmadan önce taksi şoförlüğü yapıyormuş.