Asfalttan Daha Karanlık ve Dev Bir Gezegen Keşfedildi!

Evrenin gizemleri bizleri şaşırtmaya devam ediyor: Gök bilimciler, ışığı neredeyse hiç yansıtmayan simsiyah bir gezegen keşfettiler.

Uzaydaki varlığımızı, Güneş’imizi ve sistemini, diğer yıldızlar ve yörüngelerindeki gezegenleri düşündüğümüzde, bu zamana kadar keşfedilmiş gezegenler gelir aklımıza. Okyanusları bulunan, buzla kaplı olduğundan parıldayan ya da tamamen çöle dönmüş daha milyonlarcası var. Ancak yeni keşfedilen WASP-12b kod adlı gezegen, bilinen hiçbir gruba dahil edilemedi.

Gezegenin bugüne kadar keşfedilen en karanlık gezegen olduğunu belirten Kanada McGill Üniversitesi araştırmacıları, Hubble Uzay teleskobu sayesinde bu keşfi yapabildiler. Gelişmiş bir teknolojiye sahip olan teleskobun daha fazla veri saklayacağı düşünülüyordu fakat beklenilen gerçekleşmedi. Çünkü karanlık olmasının sebebi az ışık alması değil, aldığı ışığı neredeyse hiç yansıtmamasıydı.

Hubble'ın dahili teknolojilerini kullanan bilim insanları, gezegenin yansıttığı ve “albedo” denilen ışık miktarını ölçmeyi başardılar. Sonuçlar öngörülerini doğruladı ve yansıtılan ışığın inanılmaz derecede düşük olduğu ortaya çıktı. WASP-12b'nin ölçülen albedo değeri en fazla 0.064 olarak kaydedildi. Bu, yeryüzünde görebileceğiniz en kara asfalttan bile daha karanlık olduğu anlamına geliyor.

Araştırma, gezegenin neden bu kadar karanlık olduğunu öğrenmek amacıyla genişletildi. WAS-12b Güneş Sistemi’mizin en büyük gezegeni olan Jüpiter’in tam iki katı boyutunda ve kendi yıldızına çok yakın. Hatta öylesine yakın ki Dünya, bir günlük hareketini tamamladığında kara gezegen yıldızı etrafında 1 yıllık döngüsünü tamamlıyor. Bu kısa mesafe ve hızlı hareket sebebiyle gezegen yüzeyinin 2600 dereceye kadar ısındığı tahmin ediliyor. Işığı emen şeyin ise simsiyah atmosferindeki maddeler olduğu düşünülüyor.

Tüm bu fiziki şartlarından dolayı gezegene “Gothic” kelimesinin kısaltılmışı olan "Goth" adı verildi. Bizden 1.400 ışıkyılı uzaklıkta olan garip gezegen hakkında daha fazla bilgi sahibi olmak için sanırım biraz daha beklememiz gerekiyor.