Fotoğraflarda gördüğümüz her şeye inanmamamız gerektiğini gösteren 15 fotoğrafı derledik.

İnternette fenomen olan kullanıcıların paylaştıkları gönderileri az çok bilirsiniz. Tatildeyken, sevgiliyle el ele tutuşulurken ya da iPhone’um var duruşları gibi sayısız fotoğraflar görüyoruz. Bu fotoğrafları çekmek için zaman, sevgili veya para üçgeninden bir tanesinin olması gerekiyor. Bunların hiçbiri yoksa bu fotoğrafları çekmek birazcık zor olacaktır. Bu duruma çok güzel çözüm bulan bazı insanlar, tatili sevgiliyi ve parayı ayaklarına getirerek bol prodüksiyonlu fotoğraflar çekiyorlar.

BrightSide’ın hazırlamış olduğu listede, internette “gerçek” güzel yaşamı gösteren 15 fotoğraf derlendi. Sonuçta tatile çıkamıyorsak tatili ayağımıza getirebiliriz. Bunun için tek bir ekran yeterli olacaktır. BrightSide’ın hazırlamış olduğu 15 “başarılı” fotoğrafın arkasında kurulan prodüksiyonlara bir bakalım;

Bahamalar’da uzun süreden beri beklediğim tatil.

Beraber yürümeye bayılıyoruz.

Sabah koşmak için spor ayakkabı satın aldım.

Cuma akşamı hazır.

Belki yeni model değil ama yine de bir iPhone.

Şık yaz çantam.

Bebeğimle birlikte oto yıkamaya gittim.

Deniz manzaralı bir odada yaşıyorum.

Hala ilk Beyonce konserimin fotoğrafını saklıyorum.

Erkek arkadaşım ve ben.

Ev sevdiğim parfüm. Yalnızca özel günlerde kullanıyorum.

Bugün Mercedes’imi kullanıyorum.

Bunu hak ettim.

Düzenli idman sonucu oldu.

Bir dünya şaheserini gördüğümüz an.