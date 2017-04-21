Göreceğiniz En Havalı Uçan Araca Ait İlk Video Yayınlandı!

Tamamen elektrik enerjisi ile çalışan araç, dikey olarak iniş ve kalkış yapabiliyor.

Lilium Aviation aracının arkasındaki muhteşem ekip, dikey kalkış ve iniş yapabilen prototipinin başarıyla sonuçlanan ilk deneme uçuşunu gösteren bir video yayınladı. Bu zamana kara gördüğünüz en kıvrak ve en kullanışlı uçan araçlardan birisi bu olabilir.

Araç, dik açı ile kalkış yapabilmek için yeterli itiş gücüne ve uygun tasarıma sahip. Aşağı doğru süzülen bir düzine hareketli kanat paneli üzerine monte edilen 36 elektrikli jet motoru sayesinde dikey kalkışı bir helikopter kadar kolayca gerçekleştirebiliyor.

Araç havadayken bu kanatları ve kanat panellerini farklı açılara hareket ettirmek mümkün olduğu için uçuş kabiliyeti de arttırılmış oluyor. İnişlerde ise tasarımından dolayı hiç bir pürüz yaşanmıyor.

Elektrikli taşıt, yaklaşık 300 kilometre mesafeye tek seferde iki yolcuyu taşıyabiliyor ve bunu yaparken saatte 300 kilometrelik muhteşem bir hıza ulaşıyor. Elbette tam dolu batarya ile yola çıkıldığında, kişisel kullanımlar için oldukça etkileyici yolculuklar yapmanız mümkün. Şehir içinde işiniz ve eviniz arasında hatta şehirler arası yolculuklar da bile oldukça efektif olarak kullanılabilir.

Bu sözler size çok ütopik gelebilir. Jetgiller’den Azınlık Raporu'na kadar gördüğümüz o meşhur hava trafiği görüntüsünden uzak olsa da bu tarz hava araçlarının ticari olarak üretilmesine çok az bir zaman kaldı.