Sosyal medyada günün en fazla konuşulan videolarından biri.

İnsanoğlu olarak, teknoloji sayesinde hızlı bir ilerleme kaydediyoruz. Artık neredeyse bütün işlerimizi yapacak makinalar geliştiriyor, yapay zekalı robotlar üretiyor, hatta uzayı araştırıp farklı gezegenlere yolculuklar bile düzenleyecek adımlar atıyoruz.

Fakat tüm bunlara rağmen Dünyamızın sahip olduğu şeyler, bizleri büyülemeye ve heyecandırmaya yetiyor. Yıldızları gözlemleyebilecek teknolojilerimiz mevcut; fakat doğanın da kendine has muazzam olayları var. İşte o olaylardan biri olan kasırgalar, her ne zaman ciddi bir yıkıcı güce sahip olsalar da, oluşma şekilleri ve koşulları ile oldukça eşsiz şeyler olarak karşımıza çıkmakta.

Bugün ise Meksika, Rubio'da çekilen bir kasırganın videosu, internette hızlıca yayılmaya başlamış durumda. Söz konusu videoda, kasırga sonucu oluşan ve oldukça nadir görülen "Şeytanın Kuyruğu" adlı hortum, kaydedilmiş.