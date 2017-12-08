İşte Ultra Şık Samsung Galaxy X Edge Konsepti!(Video)

Bir YouTube kanalı, paylaştığı yeni video ile sürpriz bir telefon konsepti ortaya çıkardı: Samsung Galaxy X Edge. Bildiğimiz Samsung tasarım çizgilerini üzerinde barındıran cihaz son derece şık ve modern bir tasarıma sahip.

Science and Knowledge YouTube kanalı, Samsung Galaxy X Edge adında yeni bir akıllı telefon konsepti paylaştı. Samsung’un mevcut amiral gemilerine fazlasıyla benzeyen cihaz, neredeyse çerçevesiz tasarımı ile oldukça ilgi çekiyor.

5.8 inç 18:9 QHD+ Super AMOLED ekranı olan cihazın hem ön hem arka paneli Gorilla Glass 5 ile korunmaktadır. Snapdragon 835 işlemcisinden gücünü alan Galaxy X Edge’nin 4/6GB RAM ve 64/128GB depolama alanı olan olmak üzere iki farklı versiyonu bulunuyor.

f/1.7 diyafram açıklığına sahip 16MP’lik bir ön kamerası bulunan Galaxy X Edge, yine 16MP f/1.7 diyafram açıklığı bulunan çift arka kameraya sahip. Ayrıca cihaz suya ve toza karşı dayanıklılığını, aldığı IP68 sertifikası ile ispatlıyor.

Dürüst olmak gerekirse Science and Knowledge, tasarım olarak başarılı bir Samsung cihaz hayal etmiş olsa da donanım kısmına baktığımızda beklentilerin çok altında bir cihaz oluşturmuş. Yine de bu bir konsept video olduğu için tasarıma odaklanmak daha doğru olur.

Galaxy X Edge’de Note 8’in aksine birbirinden bağımsız iki arka kamera bulunuyor. Bununla birlikte flaş ve parmak izi tarayıcı da kameraya bir miktar fazla uzak konumlandırılmış. Cihazın her zaman orta üst kısmında bulunan Samsung logosu bu kez altta bulunuyor.

Genel olarak Science and Knowledge bildiğimiz Samsung tasarım çizgisini kullanarak geleceğin Galaxy modelini tasarlamış. Donanım elbette ki beklentinin çok altında ancak tasarım kesinlikle gerçek olabilecek şık çizgilere sahip.