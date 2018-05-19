Görenlere “Bu Kadar da Olur mu?” Dedirtecek 20 Plastik Atık

Bildiğiniz üzere küresel ısınma, çağımızın en büyük sorunları arasında yer alıyor. Ancak küresel ısınma kadar büyük bir problemimiz daha var: Plastik atıklar

Biz dahil tüm canlılar, küresel ısınmanın etkilerini derinden hissediyoruz. Bu büyük problemin yanında bir de insanların sebep olduğu ve tüm canlılara zarar veren bir sorun mevcut. Her geçen gün insanların ürettiği plastikler, kullanımlarının ardından atık haline geliyor. Bu atıklarsa bir süre sonra gerek deniz canlılarının, gerekse kuşların ölümüne neden olabiliyor. National Geograhic, yeni sayısında bu büyük probleme dikkat çekmek ve insanların doğayı ve canlıları nasıl katlettiğini göstermek için 21 etkileyici fotoğrafı listelemiş. Gelin bu fotoğraflara birlikte göz atalım.

1. İlk olarak derginin "Gezegen mi plastik mi?" sorulu kapağı dikkat çekiyor

“Planet or Plastic?” (Gezegen mi plastik mi?) başlığının yer aldığı kapak fotoğrafında, özellikle olayın görünmeyen kısmına dikkat çekilmiş. Yani anlayacağınız üzere bizim gördüğümüz plastik atık problemi sadece buzdağının görünmeyen kısmı.

2. Tek tek toplanarak kurutulan plastik parçaları

Buriganga kıyısında toplanıp yıkanarak kurutulan bu plastik parçaları, geri dönüşüm endüstrisine fayda sağlıyor. 120.000 kişinin çalıştığı bu iş alanında, günde yaklaşık 11 ton atık çıkarılıyor.

3. Kullanıp attığımız poşetlerin, bir canlı için eziyet sebebi olabileceğini biliyor musunuz?

Resimde gördüğünüz leylek, insanların attığı bir poşete sarılmış halde bulundu. Leylek bu defa belki şanslıydı çünkü fotoğrafı çeken kişi onu bu eziyetten kurtardı. Ancak poşet hala doğada duruyor ve başka canlılarında aynı durumu yaşaması çok muhtemel.

4. Poşetler konusunda bilinçsiz olan insanlar, derginin bu sayısıyla bilinçlendirilmeye çalışılıyor

Şüphesiz ki plastik poşetler, doğanın en büyük düşmanları. Derginin bu sayısında ise gezegenimizi çepeçevre saran plastik atıklara dikkat çekilerek, insanlar bilinçlendirilmeye çalışılıyor.

5. National Geographic bu duruma önderlik etmek için dergiyi, plastik değil kağıt kullanarak dağıtacak

Konuyu ele alan dergi, ilk adımı kendisi atıyor ve bu sayede tüm insanlara örnek olmayı amaçlıyor. Bizler de "zararın neresinden dönersek kar" mantıyla hareket ederek, elimizi taşın altına koymaya başlayabiliriz.

6. Büyük ya da küçük hepimizin bu konuyla ilgili yapabileceği şeyler var

En büyük adım markalara, kuruluşlara ve şirketlere düşmüş olsa da, bizlerin de yapabileceği birçok şey var. Üretim ve tüketim arasındaki bağın kuvvetli olduğunu düşünürsek, bizler plastik alınımına karşı çıkarsak, eminim ki üretim de yön değiştirecektir.

7. Hangimiz canlıların bizim yüzümüzden acı çekmesini isteriz ki?

Hiçbir suçu olmayan, yalnızca hayatta kalmaya çalışan bu canlıların en büyük düşmanları biz insanlar olması ne kötü. Resimde gördüğünüz deniz canlısı, aslına bakarsanız sadece yoluna devam etmek istemişti...

8. Olay sadece çevreyi kirletmemekten ve duyarlı olmaktan geçiyor

Muhtemelen hepimiz karşılaşmışızdır, sahillerde bulunan büyük çöp yığınlarıyla. Gözümüze kötü görünen bu plastik atıklar, sadece çevre kirliliğine yıkım sağlamıyor, aynı zamanda da canlıların yaşamını tehlikeye sokuyor.

9. Tek kullanımlık plastik maddeler, canlıların sahip olduğu tek canlarını alıyor

Eminim ki sizler de deniz atıyla, kulak çöpünü aynı karede görünce şaşıracaksınız. Ancak bu buzdağının görünmeyen yüzünden sadece bir kısmı. Canlıların yaşamını tehlikeye sokan bu tek kullanımlık maddeler, doğayı adeta çöplüğe çeviriyor.

10. Derginin bu sayısında, tek kullanımlık plastik atıkların okyanuslara girmemesi için bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor

İş sadece okyanuslarla sınırlı kalmamalı elbette, aynı durumu tüm doğa için genellemeliyiz.

11. Tek kullanımlık plastik atıklar içerisinde, en büyük problemlerden bir diğeri de pet şişeler

Özellikle yaz günlerinde dışarıda çalışan kişiler için pet şişe kullanımı, 3 ya da 4'ü bulabiliyor. Renkli şekillerine aldandığımız bu plastikler ile kesinlikle tüm canlıların sonunu hazırlıyoruz.

12. Bu konuda en büyük pay da Çin'e düşüyor

Dünyanın en büyük plastik ürün üreticisi olarak kabul gören Çin, dünyadaki plastik üretiminin dörtte birini kapsıyor. Yani bu konu üzerinde en çok bilinçlenmesi gereken ülkenin Çin olduğu şüphesiz.

13. Sürekli artan plastik atık miktarı, geri dönüşüme sokulmaya çalışılıyor

Her geçen gün artan plastik miktarı 2015 yılında geri dönüşüme sokuldu ve 6.9 ton olan plastik atıkların yaklaşık %9'u geri dönüştürüldü. Öte yandan kalan atıkların %2’si yakıldı, %79’u çöp sahalarına ve diğer alanlara yayıldı

14. Ancak her ne olursa olsun bizim yapmamız gereken konuyla ilgili bilinçlenmek

Öyle ki şu an üzerinde durmadığımız konu, belki bizi değil ama çok sevdiğimiz çocuklarımızı veya neslimizin devamını derinden etkileyebilir.

15. Bu noktada plastik şişe yerine cam, plastik poşet yerine file kullanabiliriz

Ben ne yapabilirimki? demeyin. Hayatınızda yapacağınız ufak değişimler her şeyi bambaşka bir hale sokabilir. Örneğin alışverişe giderken yanınızda götüreceğiniz bez veya file çantalar, yaygınlaşması halinde hepimize yarar sağlayacaktır.

16. Hangi canlının, hangi atıklara sorun yaşayacağını bilemezsiniz

Bir plastik poşetin bir kuş için eziyet haline dönüşeceğiniz bilemeyeceğimiz gibi, hangi canlının hangi atığımızla karşılaşacağını da bilemeyiz. Bu noktada tek yapmamız gereken alışkanlıklarımızı değiştirmek.

17. Nasıl ki yaşama hakkınızın elinden alınması korkunç bir durumsa, siz de canlıların yaşam hakkını ellerinden almayın

Söz konusu biz insanlar olduğunda yaşam hakkı büyük önem taşıyor. Nasıl ki yaşam hakkınızın elinizden alınması dehşet verici bir durumsa, sizler de başka canlıların özgürlüklerine engel koymayın.

18. Doğa onların evleri

Bizler nasıl ki evlerimizi temiz tutmaya, yerlere çöpler atmamaya çalışıyor; gelen bir misafir çocuğunun döktüğü çaya bile sinirleniyorsak, doğa da canlıların evi.

19. Hergün evimizden çıkan torba torba çöpler, herkesin çöpüyle birleşince ne olur bir düşünün

Neden olduğumuz plastik atıklar, tüm insanlarınki ile birleşince adeta bir yığına dönüşüyor. Canlılar bir yana dursun, artan nüfus ile birlikte bu bile bir süre sonra olayları çığrından çıkarabilir.

20. Hemen bugün başlayabilirsiniz

Yarın ya da farklı bir gün değil, hemen şimdi alışkanlıklarınızı değiştirmeye başlayabilirsiniz.

Biliyorum, düşen bir çığda hiçbir kartanesi kendisini olup bitenden sorumlu tutmaz, ancak bizler yarattığımız bu problemden kendimizi sorumlu tutmalıyız. Hemen şimdi hayatınızda birkaç şeyi değiştirmeniz halinde, hem canlılar hem de gelecek nesillerimiz daha ferah bir dünyada yaşayabilir.