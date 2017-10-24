Yer Avustralya, yeni yine yeniden garip bir canlının viral olan görüntüleri. Bu kez biraz tüylü, kıpır kıpır ve ürkütücü.

Dünya üzerinde yaşayabileceğiniz en garip yer Avustralya’dır sayın okuyucular. Bu ülkenin 4 yanı sularla çevrilidir ve modern dünya ile arası hatırı sayılır derecede uzaktır. Her an bir köşeden biten garip garip canlılarıyla Avustralya, kalkıp taa Avrupa’dan gelen İngilizleri bin pişman etmiştir. Duvar saatinin arkasında duran ama saatten büyük olan örümcekler mi dersiniz, karada sürünen balıklar mı dersiniz, dev arılar ya da sinekler mi dersiniz? Hepsi var.

Garipliğiyle ve ürkütücü görünüşüyle insanı kıllandıran yeni arkadaşımız da bu:

Üstelik görüntülerin internet ortamında viral oluşundan sonra bu canlının Asya kıtasında da yaşadığı bilinen bir güve türü olduğu anlaşıldı. Sosyal medyada “Ben bunu evde görsem, evimi yakardım” gibi yorumlar aldı.

Birbirinden ayrı hareket edebilen dokunaçlara sahip gizemli güvenin insana bir fiziksel bir zararı olmasa da psikolojik zarar verdiği kesin:

Tuhaf böceğin familyasında kelebeğe benzeyen farklı türde güveler de var ama kendisi sevimsizlik konusunda kardeşlerine kafa tutmuş:

Sırtındaki 4 adet tüylü ve hareketli uzuvların görevi karşı cinsi etkilemek. (Hani saçlar falan, jöleler ve mumlu jöleler.)

Avustralya’ya gitmek için can atan arkadaşlar; umarım bunları da göze alıyorsunuzdur. Zira orada hazırlıksız bir şekilde böyle şeylerle karşılaşmak zor bir deneyim yaşatabilir.

Şaka bir yana, bu canlıyı evinizde görseniz ne yaparsınız?