Görenlerin Ağzını Sulandıran Yeni Xiaomi Mi Mix 3 Konsepti!

Henüz tanıtılmasına bir yıla yakın bir süre olan Xiaomi Mi Mix 3'e ait bir konsept tasarım görseli ortaya çıktı. Görsele göre Xiaomi, cihazın dört yanındaki çerçevelerin tamamından kurtulmakla kalmayıp bir de kavisli ekranlı olarak piyasaya sürecek.

Akıllı telefon piyasasında ‘çerçevesiz ekranlı’ olarak nitelendirilen pek çok model bulunmasına karşın Xiaomi’nin Mi Mix serisi bu noktada rakiplerinin çok önünde bulunmaktadır.

Serinin ilk telefonu olan Xiaomi Mi Mix keskin hatları, üç tarafında neredeyse sıfır çerçeve bulunması ve alt kısmında normal kalınlıktaki çerçevesiyle oldukça şık bir cihazdı. İkinci telefon olan Xiaomi Mi Mix 2 ise ilk telefonun tasarımını biraz daha ovalleştirerek daha modern ve ‘yumuşak’ bir tasarım kazandırmıştı. Ayrıca ön alt çerçeve de biraz daha inceltilmişti.

Mi Mix’ler ile çerçevesiz tasarım denince akla ilk gelen markalardan olmayı başaran Xiaomi, serinin üçüncü telefonu Mi Mix 3 ile çıtayı bambaşka bir boyuta taşıyabilir. Yeni ortaya çıkan Mi Mix 3 konsepti, Çinli şirketin dört yanında sıfır çerçeve bulunan, yanları kavisli bir telefon tanıtabileceğini gösteriyor. Üstelik yeni Mi Mix’te ön kamera da ekranın üstünde yer alacak.

Konsept Mi Mix 3 tasarımında ön kamera için ekranın sol üstünde küçük bir girinti bulunuyor. Fakat bu girinti yalnızca ön kamera lensi boyutunda olduğundan göze batmıyor. Ayrıca Xiaomi, Mi Mix 3 ile birlikte Mi Mix serisinde ilk kez bir modelinde çift kamera teknolojisini kullanacak.

Xiaomi Mi Mix 3’ün önümüzdeki yılın üçüncü ya da dördüncü çeyreğinde tanıtılması bekleniyor. Dolayısı ile şu an için cihazın teknik özelliklerine dair bir bilgi bulunmuyor. Ancak işlemcinin Snapdragon 845 olacağını ve 6/8 GB RAM’i bulunacağını tahmin etmek zor değil.