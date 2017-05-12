Gizemli yaratığın dev bir kalamar, bir deniz anası ya da balina kalıntısı olduğu yönünde söylentiler var.

Endonezya’nın açık denizleri gerçekten çok ilginç su canlılarına ev sahipliği yapıyor. Gizemli deniz yaratıklarından birinin çürüyen kalıntıları bir sahile vurunca görenler, kısa süreli şok geçirdiler. Koca bir kamyon büyüklüğündeki sümüksü canlı sadece 15 metre değil, yerine göre birkaç metrelik değişen genişliğe de sahip.

Maluku eyaletindeki Seram Adası'nın kuzey kıyısında yaşayan Asrul Tuanakota tarafından keşfedilen canlının cesedi, bölgede ilgileri üzerine fazlasıyla çekti. Dailymail gazetesine konuşan Asrul, onu ilk gördükleri an bir tekne batığı sandıklarını söyledi ve yaklaştıkça durumun garipleştiğini dile getirdi.

Salı gecesi gerçekleşen karşılaşmadan beri bölge sakinleri, şişmiş “deniz anamsı” kütleyi görmek için Hulung plajına akın etmeye devam ediyorlar. Şaşkın yerliler, canlının dev bir kalamar veya deniz anası olabileceğini düşünüyorlar. Ayrıca uzun zaman önce ölmüş bir balina cesedi olduğu da söylentiler arasında.

Bu yılın başlarında da Filipinler'de bir kumsalda çeşitli tüylü deniz canlıları bulunmuş, iki tonluk yaratıkların daha önce keşfedilmeyen bir tür olduğu anlaşılmıştı.