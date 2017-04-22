İnsanoğlunu hayvanlardan ayıran en önemli özellik yaratıcılığıdır. Teknoloji sayesinde birçok kişi hayallerini paylaşabilme imkanına sahip oluyor. İşte görenlerin midesine kramp sokan 20 adet hayal ürünü photoshop'lu fotoğraf!

İnsanoğlunun hayal gücü ne kadar geniş olsa da, hayal edilenlere karşı toleransı her zaman aynı ölçüde değil. Bu nedenle birçok bilim insanı, filozof ve sanatçı yüzyıllarca toplum dışına itildi. Günümüzde ise bir ölçüde bu sorun aşılmış durumda. Ancak biz bu yazıda büyük dahilerin eserleri yerine sıradan photoshop ustalarının sıra-dışı hayal güçleri ile ürettikleri eserleri listeleyeceğiz. İşte mide krampı garantili 20 adet photoshop!

1- Cüce Trol

2- Donald

3- Gözlerde Hapsolan

4- Küçük Vampir

5- Tripofobi

6- Dudak Uçuklaması

7- Köpekbalığı

8- Domuzcuk

9- Maymun

10- Örümcek

11- Ayna

12- Monster Inc.

13- Deniz Kızı

14- Ağaçlar

15- Zombi Kedi

16- Gaga

17- Hillary

18- Yüz

19- Yüz

20- Ayak