İnsanoğlunun hayal gücü ne kadar geniş olsa da, hayal edilenlere karşı toleransı her zaman aynı ölçüde değil. Bu nedenle birçok bilim insanı, filozof ve sanatçı yüzyıllarca toplum dışına itildi. Günümüzde ise bir ölçüde bu sorun aşılmış durumda. Ancak biz bu yazıda büyük dahilerin eserleri yerine sıradan photoshop ustalarının sıra-dışı hayal güçleri ile ürettikleri eserleri listeleyeceğiz. İşte mide krampı garantili 20 adet photoshop!
1- Cüce Trol
2- Donald
3- Gözlerde Hapsolan
4- Küçük Vampir
5- Tripofobi
6- Dudak Uçuklaması
7- Köpekbalığı
8- Domuzcuk
9- Maymun
10- Örümcek
11- Ayna
12- Monster Inc.
13- Deniz Kızı
14- Ağaçlar
15- Zombi Kedi
16- Gaga
17- Hillary
18- Yüz
19- Yüz
20- Ayak