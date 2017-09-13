Görevi Sonlanacak Cassini'nin Çektiği En İyi Fotoğraflar!

13 yıldır Satürn'ün yörüngesinde görev yapan, NASA'nın "Cassini" uzay aracı 15 Eylül Cuma günü Satürn'ün atmosferine girip oranın bir parçası haline gelerek görevini sonlandırmaya hazırlandığıyla ilgili haberi daha önce de haberi sizinle paylaşmıştık. Ayrıca haberin içinde "Cassini"nin çektiği son fotoğraf da yer alıyordu. Bilimle ilgilenen bir çok insanı adeta hüzünlendiren bu buruk vedayla birlikte, biz de sizin için Cassini uzay aracının çektiği en iyi görüntüleri sizin için derlemek istedik.
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Bonus: 15 Ekim 1997 - Cassini uzay aracının kalkışı
Bizim listemiz böyle. Cassini uzay aracı görevini sonlandırıyorken biz de bu şekilde aracın görevini sona erdirmesi adına böyle bir liste yapalım dedik. Siz ne düşünüyorsunuz?