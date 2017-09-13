Görevi Sonlanacak Cassini'nin Çektiği En İyi Fotoğraflar!

Satürn'ün yörüngesinde görev yapan Cassini uzay aracının görevinin 15 Eylül'de sonlandırılacağını daha önce paylaşmıştık. Biz de bu yüzden Cassini uzay aracının bugüne kadar topladığı en iyi görselleri listeledik.

13 yıldır Satürn'ün yörüngesinde görev yapan, NASA'nın "Cassini" uzay aracı 15 Eylül Cuma günü Satürn'ün atmosferine girip oranın bir parçası haline gelerek görevini sonlandırmaya hazırlandığıyla ilgili haberi daha önce de haberi sizinle paylaşmıştık. Ayrıca haberin içinde "Cassini"nin çektiği son fotoğraf da yer alıyordu. Bilimle ilgilenen bir çok insanı adeta hüzünlendiren bu buruk vedayla birlikte, biz de sizin için Cassini uzay aracının çektiği en iyi görüntüleri sizin için derlemek istedik.

12 Ağustos 2009 - Satürn'ün Gündönümü

27 Kasım 2012 - Satürn'ün Kuzey Kutbundaki Fırtına

20 Temmuz 2016 -Satürn'ün kuzey yarımküresindeki bulutlar

9 Mart ve 14 Temmuz 2005 arası - Satürn'ün ayı Enceladus

13 Kasım 2015 - Satürn'ün ayı Titan

14 Ağustos 2016 - Satürn'ün Halkaları

6 Mayıs 2012 - Satürn ve önünde duran uydusu Titan

7 Mayıs 2017 - Satürn'ün uydusu "Pan"

19 Temmuz 2013 - Satürn'den gözüken bizim gezegenimiz

Bonus: 15 Ekim 1997 - Cassini uzay aracının kalkışı

Bizim listemiz böyle. Cassini uzay aracı görevini sonlandırıyorken biz de bu şekilde aracın görevini sona erdirmesi adına böyle bir liste yapalım dedik. Siz ne düşünüyorsunuz?