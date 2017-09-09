Görevimiz Tehlike Tadında Eklenti: Snapmail!

Bu yazımızda "Snapmail" isimli, kendi kendini yok eden mesajlar göndermenizi sağlayan uygulamayı tanıttık.

Diyelim ki çok fazla maille uğraşıyorsunuz ve özel konuşmalarınızın ortaya çıkmasını istemiyorsunuz. Ya da son dönemlerde bol bol olan hack skandallarında kişisel bilgileriniz yayılsın istemiyorsunuz. Ya da her şeyi bırakın, hayatınızda bir "Görevimiz Tehlike" tadı yakalamak istediniz. İşte tam size göre bir eklentimiz var: Snapmail!

Snapmail'i kısaca anlatacak olursak, kendisi Google Chrome'a kurabileceğiniz bir eklenti. Google'ın e-posta servisi olan "Gmail" ile uyumlu çalışan bu eklentiyi kurduğunuzda, Gmail üzerinden birine e-posta gönderdiğiniz zaman "Gönder" seçeneğinin yanında " Snapmail" seçeneği çıkıyor. Eğer bu seçeneğe tıklarsanız yazdığınız mesaj karşıdakine bir link içerisinde gidiyor. Eğer karşısı bu e-postayı aldığında linke tıklarsa karşısında sizin attığınız mesajı 60 saniyelik bir geri sayım halinde okuyor. 60 Saniyelik geri sayım bittiğinde de mesaj kendi kendini yok ediyor.

Eklentinin yapımcılarının iddia ettiğine göre eklenti bir tür askeri şifreleme sistemi kullanıyor. Özellikle de özel yazışmalarının okunmasını istemeyenler için çok uygun bir çözüm olacağını belirten eklenti yapımcıları ayrıca kendi eklentilerinin şifrelemeyi çözen şifreyi taşımadığını mesajla beraber rastgele oluşturduklarını bu yüzden sizin mesajlarınızı kendilerinin dahi okuyamadıklarını belirtiyor. Eklentiyi Chrome tarayıcınıza buradaki bağlantı üzerinden kurabilirsiniz. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu uygulamayı beğendiniz mi?