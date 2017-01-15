Görme Engeline Rağmen Apple Store'da Çalışan Genç: Can Kırca

26 yaşındaki Can Kırca, görme engelli olmasına rağmen hayattaki tüm engelleri aşarak İstanbul'daki Apple Store'da önemli bir pozisyonda görev alıyor.

Hayatta bedensel engellerin hiçbir zaman geleceğimize engel olamayacağının en büyük kanıtlarından Can Kırca, 26 yaşında ve görme engelli olmasına rağmen yaşıtlarının başaramadığı harika şeyleri başararak belki de birçok kişinin hayalindeki kariyer hedefine ulaşmış.

Haber Türk'ün haberine göre üç yıl önce İstanbul, Zorlu Center'da açılan ilk Apple Store'un ilk çalışanlarından biri olan Can Kırca, "Retinis Pigmentoza" hastalığıyla dünyaya gelmesine rağmen hiçbir zaman bunu hayatında bir engel olarak görmedi ve 8.sınıftayken ilk web sitesini açtı. Mütercim tercüman olan ve bilgisayarla arası oldukça iyi olan Kırca aynı zamanda gönüllülük esasıyla birçok projede faaliyet göteriyor.

Hayatındaki minik kusurları engel olarak görmeyen ve hayatındaki tüm engelleri aşarak 26 yaşındaki Can Kırca'yı biz de yaptıklarından dolayı Webtekno ekibi olarak tebrik ediyoruz. Hepimizin Can gibi insanları örnek alması ve başarıya ulaşmak için hiçbir zaman yılmaması gerekiyor.