Görme Engelli Bir Adam Call Of Duty'de 7 bin 500 Kill Aldı

Doğuştan görme engelli TJ, Reddit ve YouTube üzerinden oyunları nasıl oynayabildiğini anlattı. TJ'in Call of Duty'de 7 bin 500 kill'i bulunuyor.

Gözleriniz olmadan Call of Duty gibi bir oyunu oynayabilir misiniz? Gözleri tamamen kör bir adam Call of Duty: WWII’de 7500’ün üzerinde kill almayı başardı. Reddit’te yayınlanan bir yazıda, kullanıcı adı ‘tj_the_blind_gamer” olan görme engelli adamın oyunu oynarken ki videosu YouTube hesabına yüklendi. Gerçek ismini saklayan TJ, Engadget’e verdiği röportajda, oyunun onun için oldukça eğlenceli olduğunu ve görüş gerektiğini düşündüğümüz oyunu kör olmasına rağmen arkadaşlarıyla oynayabilmesinin keyifli olduğunu söyledi.

Görme duyusu zayıf doğan TJ, sol gözünü 5, sağ gözünü ise 14 yaşında kaybetmiş bir oyuncu. Gözlerini kaybettikten sonra oyun oynamayı tekrar kendisine öğreten TJ, ayak seslerini dinleyerek oyunda ilerliyor. Oyun sırasında yüksek kaliteli kulaklık kullanıyor, arka plan müziklerini kapatıyor ve düşmanların seslerini dinliyor. Haritada ilerlerken yönünü bulmak içinde yine kulaklarını kullanıyor ve deneyimi sayesinde sorunsuz ilerleyebiliyor. TJ, duvarın arkasında bekleyen düşmanı ses ve deneyimleri sayesinde öldürebiliyor. TJ, bazen canlı yayın açarak yeteneklerini izlemek isteyen izleyicilerden yön komutları da alıyor.

Oyuncu, eğlenceli vakit geçirmek için oyun oynamasının yanı sıra YouTube kanalından görme engelliler için nasıl Diablo, Call of Duty gibi oyunların oynanacağına dair rehber nitelikte içerikler yayınlıyor. İşte TJ’in YouTube kanalından bir video: