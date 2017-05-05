Görme Engelli Olmasına Rağmen Görebilen Kadın!

Bilişsel sinirbilimin en ilginç olgularından olan ‘kör görüşü’, dünyada yalnızca birkaç insanda görülen bir durum. Onlardan birisi de İskoçya’da yaşayan Milina Cunning.

‘Kör görüşü’, bilimde en çok merak uyandıran olgulardan bir tanesi. Kişi görme engellidir fakat beyinlerinin çevrede olup biteni algılaması, o görüntülerin normal bir birey gibi görülmesini sağlar. 20’li yaşlarda görme engelli olan fakat daha sonra ‘kör görüşü’ yeteneğinin olduğunu fark eden Milina Cunning, dünyadaki şanslı birkaç insandan biri.

Anlamlandıramadığı bu yeteneği yüzünden bir doktora başvuran Cunning, olayla ilgili şunları söyledi:

"Hastaneye giderken görme engelli değildim. Sağlık sorunlarım nedeniyle doktorlar suni koma uyguladı. 52 gün bu halde kaldım. Uyandığımda her yer simsiyahtı. Hiçbir şey göremiyordum. Komadayken inme geçirdiğimi, bu yüzden göremediğimi söylediler.

Zamanla bazı şeyler değişmeye başladı. Altı ay sonra bazı renkleri görüyorum sandım, ama kimse inanmadı. Nörolog Profesör Gordon Dutton'a sevk edildim. Beni görür görmez bunun bir "kör görüşü" vakası olduğunu anladı. Dutton bana birçok test uyguladı. Birinde hastanenin koridoruna sandalyeler yerleştirmişti. Bunların arasından geçerek normal yürüme hızıyla ilerlememi istedi. Bunu yaparken sandalyelere çarpıyordum. Koridorun öteki ucuna vardığımda doktorum 'Şimdi de daha hızlı bir şekilde sandalyelerin arasından geçerek geri dön' dedi.

Bu kez daha hızlı yürüdüm ve hiç çarpmadan hepsinin arasından geçtim. Çok ilginçti. Dutton'ın buna getirdiği açıklama şuydu: 'Çok düşünmeden yapmaya çalış.' Bilinçaltı zihnim bu işi nasıl yapacağımı, sandalyelerden nasıl kaçınacağımı gösteriyordu bana.

Evin içinde dolaşıp ortalığı toplayabiliyorum. Ama bir şey görmüyorum. Etrafımda bir şeyler olduğunu biliyorum. Beynim bana yol gösteriyor. Ev halkı orta yerde eşyalarını bırakmışsa takılmayayım diye onları toplamalarını söylüyorum. Yerde çanta, ayakkabı gibi bir şey varsa onları görüyor ve takılmıyorum ya da yerden kaldırıyorum. Ama sizi görmek istesem, orada oturduğunuzu, bana yakın olduğunuzu biliyorum, ama göremiyorum. Görebildiğim şeyler çok ilginç; aslında görmemem lazım, çünkü görme engelliyim."