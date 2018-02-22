Görme Engelliler İçin Akıllı Gözlük Geliştirildi

Disleksi hastalarına ve görme engellilere umut ışığı olmak amacıyla 2012 yılından bu yana üzerinde çalışılan gözlük satışa sunuldu.

Japon bir şirket tarafından geliştirilen “Oton Glass” akıllı gözlükleri, zor durumdaki bir çok insanın hayatını kolaylaştırabilir. Gözlüklerin içerisinde iki küçük kamera ve kulaklık bulunuyor. Bu sayede akıllı gözlük kamera tarafından yakalanan karelerdeki kelimeleri tanımlayıp kulaklıklardan kullanıcıya yazıları aktarıyor.

Gözlüğün çalışma mantığından daha kapsamlı bir şekilde bahsedecek olursak, öncelikle kullanıcıların önlerinde olan metinlerin fotoğrafları çekiliyor ve Raspberry Pi bulut sistemine aktarılıyor. Daha sonra bulut sistemindeki yapay zeka metinleri analiz edip, kulaklıkta oynatılacak sese dönüştürüyor. Bulut sisteminde sese dönüştürülen metinler tekrar kulaklığa aktarılıp kullanıcının dinlemesi sağlanıyor.

Yapay zeka sistemi bulut üzerindeki metinleri analiz etmekte yetersiz kaldığındaysa çalışan kişiler metinleri okuyup ses dosyası haline getiriyor. Sistemin en büyük dez avantajı kimi zaman gerçekleşen gecikme süresi ve Google çeviri benzeri bir ses halinde dinlenmesi. Bu yeni teknolojinin hala çok ilkel olduğu düşünülürse gelecekte gerçekten de, kelimeleri sese çevirir sloganıyla piyasaya sürülen gözlükler tüm ihtiyaç sahipleri tarafından sıklıkla tercih edilebilir. Bunun yanı sıra gözlükler 47 dolar (180 TL) karşılında satılıyor.