Görme Kusuru Bulunanlar İçin Telefonlarda Bulunan 3 Ayar

Dünyanın monitörlerle kaplanması ve görme problemleri arasında paralel bir bağ vardır. Eğer herhangi bir görme kusurundan dolayı akıllı telefon ekranını net görmekte zorlanıyorsanız, sizi rahatlatacak birkaç seçenek bulunuyor.

Günümüzün akıllı telefon merkezli dünyasında herhangi bir rahatsızlıktan dolayı telefon ekranını rahat ve net bir şekilde görememeniz, yapacağınız işlemlerin yavaşlamasına ya da yapılamamasına neden olabilir.

Eğer bir görme probleminiz ya da renk körlüğü gibi bir hastalığınız varsa, bazen küçük puntolarla yazılmış metinleri görmekte ya da çok renkli ekranlarda metinleri ayırt etmekte güçlük çekebilirsiniz.

Elbette ki teknolojinin en büyük amaçlarından biri herhangi bir konuda engelleri kaldırmaktır. Dolayısı ile görme kusurlarınız için çeşitli donanımsal ve yazılımsal çözümler bulunuyor ancak hem iOS hem de Android cihazlar da stok olarak bulunan bazı görsel ayarlar da mevcut.

Renkleri Düzenleme

Renk körlüğü toplumun küçük bir kısmında bulunuyor olsa da önemli bir rahatsızlıktır. Neyse ki iki akıllı telefon platformunda da renk körü kişiler için bazı çözümler bulunuyor.

Eğer bir iPhone kullanıcısıysanız bu ayarı daha önce hiç görmemiş olabilirsiniz çünkü biraz derinlerde saklı. Ayarlar>Genel>Erişilebilirlik>Ekran Uyumu>Renk Filtreleri ayarına girerek mevcut görme rahatsızlığınıza göre renkleri yeniden düzenleyebilirsiniz.

Android’de de benzer işlemi uygulayabilirsiniz. Ayarlar menüsünden sistem ayarlarına girin ve erişilebilirliğe gidin. ‘Renk düzeltmesi’ sekmesine girerek görme kusurunuza göre dilediğiniz renk filtresini seçebilirsiniz.

Yazı Boyutu

Telefon ekranları ne kadar büyük olursa olsun, ekrandaki yazılar daima küçüktür ve zaten yüksek parlaklığa sahip ekranlara bakmıyormuşuz gibi bir de küçücük yazıları okumaya çalışmak yoğun bir baş ağrısına neden olabilir.

iPhone’larda yazı tipi boyutu zaten büyüktür fakat daha da büyütmek isterseniz ayarlara giderek yazı tipi boyutunu değiştirebilirsiniz. Android yazı puntoları genellikle daha küçüktür. Ekran ayarlarına giderek yazı tipi boyutunu dilediğiniz gibi büyütebilirsiniz.

Metin Okuma

Eğer yazı tiplerini büyütmek gözlerinizin rahat etmesine yeterli olmuyorsa Metin Okuma özelliği tam size göre. Her iki platformda da Metin Okuma özelliği sayesinde dilediğiniz metinlerin sesli olarak okunmasını sağlayabilirsiniz.

Android’de Metin Konuşma, iOS’ta ise VoiceOver özelliği ekranda seçtiğiniz metinleri sesli olarak okur. Ayrıca kulağınızın aşinalığına göre metnin okunma hızını ve tonunu değiştirebilirsiniz.