Görsel Efekt Kullanılmadan Çekilmiş Muhteşem Hücre Bölünmesi

Gerçek olduğuna inanmanın son derece güç olduğu görüntüler, saniyeler içerisinde sayısı milyonlara ulaşan biyolojik bir sinema filmi gibi.

Görüntüleme teknolojilerimizi artık öylesine gelişti ki bizden fersah fersah uzkata olan ufacık gök cisimlerinden tutun mikroskobik canlılara kadar her şeyi kayır altına almak mümkün oluyor. Adeta filmi andıran ve görsel efekt uygulanmadığına inanmanın son derece zor olduğu görüntüler, gözümüzle göremediğimiz bir çok mucizeyi gün yüzüne çıkartıyor.

Bunlardan birisi de film yönetmeni Francis Chee’nin hazırladığı bir video. Biyoloji okuduysanız ya da yeterli miktarda bilgi sahibiyseniz bir hücre bölünmesinin nasıl gerçekleştiğini bilirsiniz.

Rana temporaria olarak adlandırılan bir yumurta hücresinin böylesine şaşırtıcı bir ayrıntıyla dijital bir efekti gibi görünen bölünmesini izlemek ve gerçek olduğunu bilmek insanı dehşete düşürüyor.

33 saatte tamamlanan bölünme sürecini 23 saniyeye sıkıştırarak elde edilmiş görüntü sonunda sadece 4 hücrenin milyonlara evrildiğini görüyorsunuz.

Özel olarak tasarlanmış bir mikroskop ile kaydedilen bu muhteşem görüntüler yönetmen Chee’nin ışıklandırma tercihleriyle öylesine gerçekçi bir noktaya ulaşmış ki, görsel efekt uygulanmadığını söylemek çok zor.

Daha fazla konuşmadan sizi sanat ve doğanın uyumunu şok edici bir şekilde ortaya koyan görüntülerle baş başa bırakalım: