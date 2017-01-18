Görsel Hafızanızı Test Edeceğiniz Bu 7 Fotoğraftaki Farkları Bulabilecek misiniz?

Sizin için belirlediğimiz bu 7 fotoğraf arasındaki farklılıkları ne kadar sürede bulursanız, hafızanız o kadar kuvvetli demektir.

Eskiden gazetelerin bulmaca köşelerinde bu tarz (iki resim arasındaki fark) bulmacalara sıklıkla rastlardık, şimdi ise teknolojinin gelişmesiyle farklı şekillerde karşımıza çıkıyorlar. Biz de eski stil, fakat en etkili zeka testlerinden bir tanesi olan 'iki resim arasındaki fark' şeklinde hazırladığımız bir bulmacayla görsel hafızanızı test edelim dedik. En alt kısımda söz konusu görsellere ait hazırlanmış bir video var, fakat onu izlemeden önce ilk olarak sırasıyla görsellere bir göz atıp iki resim / fotoğraf arasındaki farkı / farkları bulmanızı istiyoruz (her görselin altına, farkın nerede olduğuna dair bağlantıları da ekledik). Haydi başlayalım:

Fark

Fark

Fark

Fark

Fark 1 - Fark 2

Fark

Fark