2018 yılı, doğa olayları açısından oldukça hızlı başladı. 3 büyük Ay olayının aynı anda gerçekleştiği Süper Kanlı Mavi Ay'da fotoğrafçılar, birbirinden güzel fotoğraflar yakalamayı başardı.

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin, bilim ne kadar ilerlerse ilerlesin, gök olayları sonsuz büyüklükteki evrende yalnızca bir toz zerresi olan insanoğlu için büyüleyici nitelikte olmaya devam edecektir. Süper Kanlı Mavi Ay da bu büyüleyici gök olaylarından biridir.

Süper Kanlı Mavi Ay bir vampir filmi ismini andırıyor olabilir. Fakat isminin bu kadar görkemli ve karmaşık olmasının nedeni birden fazla doğa olayının aynı anda yaşanıyor olması. Başka bir deyişle aynı anda hem Süper Ay hem Kanlı Ay hem de Mavi Ay olayları gerçekleşti.

Ay’ın Dünya çevresindeki yörüngesi elips şeklindedir. Bu nedenle Dünya ile Ay arasındaki uzaklık artıp azalmaktadır. Ay’ın Dünya’ya yakın olduğu dönemde gerçekleşen dolunaylara Süper Ay denmektedir. Süper Kanlı Mavi Ay’ın ‘Süper’i buradan geliyor.

Dolunay sırasında Ay, Dünya’nın gölgesine yakın bir noktadan geçtiğinde yansıyan Güneş ışınlarının etkisi ile kırmızımsı bir renge bürünür. Bu olaya da Kanlı Ay denir. Süper Kanlı Mavi Ay’ın ‘Kanlı’ kısmı da buradan geliyor.

Ay’ın Dünya çevresindeki dönüşü 28-29 gün sürmektedir. Bazı ayların 30 bazılarının 31 çekmesi nedeni ile Ay’ın takvimi karışır ve bazı aylar iki kez dolunay gerçekleşir. Bir ay içinde gerçekleşen ikinci dolunaya Mavi Ay denir. Süper Kanlı Mavi Ay’ın ‘Mavi’si de buradan geliyor.

Ay Dünya’ya çok yaklaştı ve kıpkırmızı bir renkle yaklaşık %15 daha fazla ışık saçtı. Bu muhteşem olay fotoğrafçılar için de adeta bir hazineydi ve fotoğraf makinesini kapan soğuk havaya rağmen dışarı çıkarak, birbirinden güzel Süper Kanlı Mavi Ay fotoğrafları çekti.