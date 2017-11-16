Leonid Meteor Yağmuru Bu Hafta Sonu Gerçekleşecek!

Dünya'nın 55R/Tempel-Tuttle kuyruklu yıldızının yörüngesine yaklaşması ile arkasında bıraktığı parçacıkların bir yağmur gibi atmosferimize girmesi sonucunda oluşan muhteşem doğa olayı Leonid meteor yağmuru, bu hafta sonu kuzey yarım küreden gözlemlenebilecek.

Kasım ayının ortalarına geldik ve artık kahvemizi alıp şehrin gürültüsünden uzaklaşarak Leonid meteor yağmurunu izlemek için hazırlanmaya başlayabiliriz. 18 Kasım’da cumayı cumartesiye bağlayan gece, her yıl gerçekleşen Leonid meteor yağmuru yine izleyenlere muhteşem görüntüler sunacak.

Dünya yörüngesinin, 55R/Tempel-Tuttle kuyruklu yıldızının yörüngesi ile kesişmesi sonucunda kuyruklu yıldızın arkasında bıraktığı toz ve diğer parçacıkların dünyanın çekim kuvvetinin etkisi ile atmosferimize giriş yapması ve yanarak yol olması, her yıl gözlemlenen fakat her defasında yeniden heyecanlandırmayı başaran muazzam bir doğa olayıdır.

Bilim insanlarının açıklamalarına göre bu muhteşem doğa olayı en iyi kuzey yarım küreden ve Doğu Asya’dan görüntülenebilecek. Diğer bölgedeki kişilerin ise görmek için şehir ışıklarından uzakta bir yere gitmeleri gerekecek. Eğer şanslıysanız saatte 10-15 meteor gözlemleyebilirsiniz.