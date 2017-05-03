Son derece gerçekçi maskeler üreten Landon Meier'in yaptığı işlere göz gezdirelim. Meier, son olarak çıkardığı küçük kız maskesi ile ne kadar başarılı işler yapabildiğini bir kez daha gösterdi.

Bu haberi gördükten sonra kimseye güvenmemeniz gerektiğini anlayabilirsiniz. Profesyonel maske yapımcısı Landon Meier, son zamanlarda maske işini yeni bir boyuta taşımış. Tasarlanan son maske ile gündeme gelen Meier, küçük bir kız çocuğunun maskesini yapıp bu maskeyi kendi kafasına giyiyor. Boyutları dışında normal bir kız çocuğu kafası olduğunu gördüğümüz video, gerçekten çok ürpertici. Sürekli gülen küçük kız, kocaman bir adamın vücudunda çok ilginç gözüküyor.

Aslında Meier’in tek çalışması bunlar değil. Daha öncede birçok çalışmayla gündeme gelen Meier, Donald Trump, Vladimir Putin ve Kim Jong-un gibi ünlü başkanlarının kafasını da modellemiş ve bu maskeleri bir araya getirerek poz vermiş. Maskeler o kadar gerçekçi ki, Trump’ın vücut ölçülerine uygun birini bulduğunuzda aradaki farkı anlamanız bile inanılmaz zor bir hal alıyor.

Bunlar dışında Meier, Youtube kanalında birçok maske tasarlamaya devam ediyor. Yalnızca insan değil uzaylı maskeleri de tasarlayan Meier, kısa süre önce ünlenen ürpertici ağlayan bebek maskelerinin tasarımını da kendisi yapmış. Kendisine maskeleri ile uzun ömürlü yıllar ve de başarılar diliyoruz.