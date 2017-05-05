İnternet Dizisi Görünen Adam’ın İlk Fragmanı Yayınlandı!

Leyla ile Mecnun dizisinin genel yayın yönetmenliğini yapan Onur Ünlü’nün Görünen Adam adında, internette yayınlanacak yeni dizisi başlıyor.

2011 ve 2013 yılları arasında fenomen haline gelen Türk dizisi Leyla ile Mecnun’un genel yayın yönetmenliğini yapan Onur Ünlü’nün internetten yayınlanacak Görünen Adam dizisinin fragmanı yayınlandı.

Bölümleri yalnızca YouTube üzerinden yayınlanacak diziyle ilgili çok fazla bilgimiz olmasa da fragmandan yola çıkarak, komedi ve aksiyonun bir arada seyredeceği bir yapım olacakmış gibi duruyor.

Leyla ile Mecnun gibi fenomen olma potansiyeline sahip olduğu söylenen dizinin başrolünde, Ulan İstanbul dizisinde yer alan Erkan Kolçak Köstendil ve Osman Sonant gibi isimler bulunuyor.

15 Mayıs’tan itibaren gösterime girecek olan dizi için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.