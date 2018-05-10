Bilim İnsanları, Su Altında Görünmez Olan Materyal Tasarladı

Görünmezlik belki de en az ihtimal verdiğimiz,ancak en çok gerçekleşmesini istediğimiz teknolojilerden birisi. Kulağa imkansız gibi gelse de sınır tanımayan bilim, uzun zamandır bu konu hakkında bir hayli aşama kaydetti.

Görünmezlik konusu bilimin peşini bırakmamakta kararlı olduğu nadir teknolojilerden biri. Keşfedildiğinde kullanılacağı alanların sınırı yok diyebiliriz ve şimdiye kadar birçok gelişme kaydedildi. Özellikle bir dönem çok konuşulan 'görünmezlik pelerini' ile gündeme gelen bu teknoloji, şimdilerde ise su altında tespit edilmeyen ve sonarlar için adeta görünmez olan yeni bir cihaz ile gündemde.

Geçmişte de benzer bir çalışma yapılmış ancak elde edilen sonuçlar beklenen etkiyi yaratamamıştı. Şimdi ise Pennsylvania Eyalet Üniversitesi'nde yürütülen bir araştırma sayesinde oldukça umut vaad edici sonuçlar elde edildi. Üniversitede görevli bilim insanı Amanda D. Hanford ve ekibi, tasarladıkları yeni bir cihaz sayesinde su altında ses dalgaları ile tespit edilmenin önüne geçtiler.

Çalışma sırasında doğadaki maddelerde bulunmayan özelliklere sahip olacak şekilde tasarlanan metamateryaller kullanılmış. Hanford ve ekibi bu materyali, nesnenin tespit edilmesini sağlayan ses dagalarının 'nesne orada yokmuşçasına' bükülmesini sağlayacak şekilde düzenlemişler.

Ürettikleri materyali suyun içinde test eden ekip, ses dalgalarında bir sıçrama yaşanmadığını, dalgaların suyun altında yayılması esnasında herhangi bir maddeye çarpmadığını tespit etmişler. Bu da bu materyalin sonar aletleri için görünmez olduğu anlamına geliyor.

Tabii ki görünmezlik teknolojisi hala yolun başında sayılır ve bir anda herhangi bir maddeyi görünmez yapabilecek teknolojiye sahip değiliz. Ancak olayın mantığının çözüldüğünü zaten biliyoruz ve atılan her adımda görünmezliğe giderek yaklaştığımızı söyleyebiliriz.