Fotoğraf kompozisyonunda yer alan bir yada daha fazla bölüm için arama yapılabilmesini sağlayan platform, aynı zamanda arama yapılan alanların anahtar kelimelerle de aranabilmelerini sağlıyor.

Bilgisayar görüş sistemi, anahtar kelimeye dayalı arama ve otomatik etiketleme özelliklerini kullanılır hale getiriyor. Bununla birlikte, Shutterstock’ta hayata geçirilen yeni bir özellik, tasarımcıların sadece fotoğraflarında olmasını istedikleri objelerin değil, aynı zamanda bu objelerin fotoğrafta olmasını istedikleri yerin de aramasını yapmalarına olanak sağlıyor. Shutterstock Labs, tarayıcıların, anahtar kelimelerle fotoğrafın içeriğini harmanlayacak şekilde arama yapmalarına imkan veren ‘kompozisyona dayalı arama aracı’nı, genel kullanıma açık olarak test ediyor.

Grafik tasarımında mevcut fotoğraflar sıklıkla metin ya da daha fazla grafiklerle eşleştirilirler. Yeni Shutterstock kompozisyon arama aracı, özel bir içerik araması yapan tasarımcıların, aradıkları içeriğin bulunmadığı tüm seçenekleri elemek zorunda kalmadan, istedikleri görüntüyü bulmalarını sağlıyor.

Tasarımcılar bu aracın içerisinde bir ya da daha fazla anahtar kelime ile arama yapabiliyorlar. Bu anahtar kelimeler daha sonra fotoğraf karesinin içeriğinde beliriyorlar. Bu anahtar kelime simgeleri alan içerisinde sürüklendiklerinde, arama sonuçlarında ilk olarak ilgili görüntüler beliriyor. Çoklu anahtar kelime özelliğiyle bir fotoğrafta örneğin sağda bir kedi, solda bir köpeğin olduğu tasarımı arayabiliyorsunuz.

Anahtar kelime eklemenin yanında tasarımcılar aynı zamanda ‘alan kopyalama’ simgesini, kompozisyon aracına ekleyebiliyorlar. Bu durumda arama motoru, görüntünün bu bölümüne metin eklemek için boş bir alan bulunduran görüntülere bakıyor.

Shutterstock yeni aracını, makine vizyonu ve doğal dil işlemi kombinasyonu ile yapmış. Bunun yanında gelişmiş bilgi toplama ve arama teknikleri de kullanılmış.

Kompozisyona dayalı arama aracı, platformun ‘Ters yönlü görüntü arama aracı’ ile bazı benzer işlevlere sahip. Ters yönlü görüntü arama aracı, benzer görüntüleri bulmakla birlikte aramaya başlamak için başlangıç noktası olarak bir fotoğrafa ihtiyaç duymuyor. Araç aynı zamanda Shutterstock’un Yapay Zeka destekli otomatik anahtar kelime aracıyla da bir arada işlem görüyor.