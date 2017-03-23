Görüntüsüyle Dev Bir Parmak İzine Benzeyen Adayla Tanışın!

Hırvatistan'ın adalarından biri olan Baljenic, yukarıdan bakıldığında dev bir parmak izine benziyor. Adadaki tarihi duvarlar UNESCO tarafından korumaya alınmak üzere.

Havadan çekilen görüntüler, ülkelere farklı gözle bakmamızı sağlıyorlar. Bazı şekiller o kadar ikonik ki! Üstelik bazıları, ülke algısı ile bütünleşiyor. Örneğin Hırvatistan’ındaki ufak ama etkileyici olan bu adacık gibi.

Dev bir parmak izine benzeyen ada, oval şekliyle tıpkı gerçek bir parmağı andırıyor. 0.14 kilometre karelik adada bulunan duvarlar, toplamda 23 kilometreyi bulunuyor.

“Baljenac'in görüntüsü herkesi büyülüyor” diyor ada sakinlerinden Mladen Radovcic. Şu anda ada UNESCO tarafından yapılan bir çalışma ile ada, Dünya Miras Alanları listesine girmeye hazırlanıyor.

“Taş yapısının ve alanın özellikleri sayesinde dantelimsi bir örüntüye sahip olan adanın taşları birçok kişiyi koruyor” diyor Sibenik’te görevli olan Mark Sinobad. Hırvatistan bugün UNESCO tarafından korumaya alınmış 14 kültürel mirasa sahip. Bunlardan biri de 300 yıllık şovalye turnuvaları.

Baljenac bu tarz duvalara sahip olan tek mekan değil. İrlanda ve İskoçya’da da tarlaların ayrılabilmesi için böyle setler çekilmiş. Ancak tarlalar Baljenac adasındaki kadar küçük değil. Tarlaların küçüklüğü nedeniyle böyle şekillerle karşılaşıyoruz.