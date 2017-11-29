Görüntüleme teknolojileri o kadar büyük hızla ilerliyor ki daha bırakın 8’i, 4K’ya alışamadan 10K çıktı ortaya. Üstelik kendinden önceki bütün HDMI özelliklerini de destekliyor.

HDMI nedir bilmeyenler için kısa bir bilgiyle giriş yapalım:

Yüksek çözünürlüklü çoklu ortam arayüzü (yani HDMI), 2003 yılında ses ve görüntü verilerini sıkıştırılmadan dijital olarak aktarmak için geliştirilmiş bir arabirimdir. Görüntüler yüksek çözünürlük destekleyen ekranlara aktarılabilir ve bozulma yaşamazlar. Ekranlar geliştirildikçe HDMI arabirimindeki çözünürlükler de geliştirilir.

HDMI 2.1 olarak adlandırılan HDMI konnektörüne ilişkin yeni özellikleri açıklandı. Standart olarak ürünlerine HDMI 2.0 desteği getiren TV ve diğer ekran teknolojisi üreticileri, HDMI 2.1’i de artık kullanabilecekler.

Beklendiği üzere HDMI 2.1 yüksek çözünürlük bandını genişletiyor. Ultra hızlı kablo sistemiyle saniyede 48 GB’lık veri aktarımını mümkün kılıyor. Üstelik 8K çözünürlükte 60 Hertz, 4k’da ve HDR’da 120 Hertz görüntü yenileme hızına sahip. Diğer yandan 10K’ya çıkan çözünürlük desteği ile adeta görüntüleri moleküllere ayırabiliyor.

Bugüne kadar kullandığımız çözünürlük sistemlerinin karşılaştırmalı görselinde bu farkı gözlemleyebilirsiniz:

Ayrıca bu ekranlarda ve HDMI 2.1 ile aktrılacak düşük çözünürlüklü görüntüler, çeşitli yazılımlar aracılığıyla olabildiğince pürüzsüz hale getirilecekler.

Bakalım TV ve monitör gibi görüntüleme birimi üreten LG, Samsung gibi firmalar nasıl ürünlerle karşımıza çıkacaklar. Bekleyip göreceğiz.