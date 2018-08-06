  • Nokia 3310'u Andıran 30 Dolarlık Xiaomi Qin Satışa Çıkıyor

Görünümüyle Nokia 3310'u Andıran 30 Dolarlık Xiaomi Qin Satışa Çıkıyor

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Xiaomi, küçük ve akıllı telefon serisi Qin'i satışa sunuyor. Bu yeni serinin ebatının küçük olmasının hem getirileri hem de götürüleri var.

Akıllı telefon sektörünün Çinli büyüyen devi Xiaomi, bir taraftan son teknoloji ile geliştirilmiş cihazlar tasarlarken bir taraftan da cep yakmayan, bizlere eski ve küçük cihazlarımızı hatırlatacak bir model üretti. 30 dolara (159 Türk Lirası) piyasaya çıkacak Xiaomi Qin, Android tabana sahip değil. 
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Nokia 3310 havasındaki Xiaomi’nin Qin 1 modeli, MediaTek’in MT6260A yonga setiyle çalışıyor. 8 MB RAM ve 16 MB depolama alanı olan bu küçük telefonun, 1480 mAh’lık bataryası bulunmakta. 3310 gibi gözükse de internet erişim sağlayan Qin 1, Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 özelliklerine de sahip.  
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Qin 1s ise Spreadtrum SC9820 yonga setiyle çalışıyor. Cihazın 256MB RAM ve 512MB’lık depolama alanı bulunuyor. GPS, VolTE, Wi-Fi ve Bluetooth 4.2 bağlantı seçeneklerini de içinde barındırıyor.
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Avantajları ele alacak olursak Qin 1 modelinin şarjı, yoğun kullanımlarda bile 15 gün boyunca dayanıyor. Dezavantajlar ise Qin serisinin kulaklık girişi ve kamerası yok. Tam anlamıyla bir “ihtiyaç telefonu” diyebiliriz.

Etiketler: Xiaomi Qin 1, Xiaomi Qin 1s
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