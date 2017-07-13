Ak gezenler, 16 Temmuz'da başlayacak 7.sezon için Londra sokaklarına çıktı. Türkiye'ye de gelselerdi güzel olmaz mıydı?

Dün Londra’da işlerini yapmak için dışarıya çıkan insanlar, ilginç bir manzarayla karşılaştı. Ak gezen ordusu ile karşı karşıya kalan Londralılar, Game of Thrones 7. sezon prömiyeri için sokağa çıkan Night King ve diğer ak gezenleri gördüler.

7. sezonun kilit isimlerinden olacak ak gezenler, Londra’nın belirli bölgelerini gezdiler. Onları gören insanlar ise boş durmadılar ve fotoğraflarını çekerek bol bol tweet attılar.

İşte o tweet'lerden bazıları;

Ak gezenler, yeni Game of Thrones sezonu için at sırtında Londra’nın merkezine indiler.

Günümü korkarak geçirdim. Çok eğlenceli.

Ak gezenler bugün Londra’da dolaşıyor.

Ak gezenler Oxford Caddesi’nde.

Sadece köprüden geçerek kayıp ak gezenler bulabilirsiniz.

Dublörler tarafından gerçekleştirilen eğlenceli yürüyüş çok hoş görünse de, dizi başladığında en sevdiğimiz karakterleri öldürdüklerinde aynı şekilde düşünecek miyiz bakalım.