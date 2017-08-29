Göz Beyazlığından Pankreas Kanserini Tespit Eden Uygulama

Bilirubin seviyesi vücutta artışa geçtiği zaman gözlerimizdeki beyazlıklar, sarı rengi alırlar. Pankreas kanserinin yegane belirteçlerinden olan bu renk dönüşümü, aynı zamanda Hepatit'in de belirtecidir. Bu uygulama ile hastalığın teşhisi için atılacak ilk adım kolaylaştırılarak, tedavinin erken safhada başlatılması imkanı sunulmuş oluyor.

Pankreas kanserinden sağ kalanların oranı oldukça düşüktür. Son beş yıl içerisinde pankreas kanseri olup da hayatta kalabilenlerin oranı sadece yüzde dokuz. Oranın bu denli düşük olmasının başlıca nedenlerinden biri pankreas kanseri belirtileri ortaya çıktığında hastalığın halihazırda oldukça ilerlemiş bir safhaya gelmiş olmasıdır.

Washington Üniversitesi’nden araştırmacılar insanların kendilerine uygulayabilecekleri basit ve son derece yerinde tahminde bulunan bir test yöntemi geliştirdiler. Ekibin geliştirdiği BiliScreen adlı uygulama ve akıllı telefon kamerası, insan gözü beyazlıklarında bulunan kimyasal bilirubin oranlarını, bilgisayarlı görüntü algoritmaları kullanarak tespit ediyor. Pankreas kanserinde bilirubin seviyeleri arttığı için gözdeki beyazlık sarıya dönüşür. Bu durum aynı zamanda hepatitin de belirtisidir. Fakat şu var ki söz konusu sarılaşma belirgin hale geldiğinde kanser, halihazırda gelişmiş bir evreye gelmiş demektir. BiliScreen oldukça düşük bilirubin seviyelerini tespit edebildiği için, kişilerin bilirubin seviyleerinin bir hastalığa işaret edip etmediğine dair değerlendirme yapma imkanı sunar. Bu yolla kan testinden daha kolay ve ucuz bir şekilde gerçekleştirilebilir söz konusu test. Dolayısı ile de testin yapılmasının ertelenmesinin önüne geçilerek, semptomlar öncesinde hastalığın tespiti imkanı yakalanabilir.

Projede yer alan araştırmacılardan olan Jim Taylor yaptığı bir açıklamada “Pankreas kanseri, şu an itibariyle etkin bir görüntüleme imkanı olmayan, çok kötü bir hastalıktır. Amacımız, pankreas kanserine yakalanan şanssız insanların hastalığı zamanında teşhis etme şanslarını arttırmak ve cerrahi yöntemlerle yaşama şanslarını yükseltmek” dedi.

Işıklandırmayı da hesaba katmak için uygulama ya ortam ışığını bloke eden özel bir kutunun içerisinde ya da uygulamanın ayarlandığı, kenarlarında renkli karelerin bulunduğu kağıt gözlükle birlikte kullanılabilir. BiliScreen'in bilirubin seviyelerinin tespitine yönelik yapılan 70 kişilik bir klinik çalışma esnasında kutu içerisinde kullanıldığında, kan testinden elde edilen sonuçlarla %90 oranında uyum sağladığı gözlendi.

Araştırmacılar bir yandan uygulamanın aksesuarlar olmadan faydalı hale gelmesi için çalışmalarını yürütürken, diğer yandan 2017 Ubicomp’ da uygulamanın sunumunu yapacaklarını belirttiler.