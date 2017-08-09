Göz Hastalıklarını Uygulaması İle Teşhis Dahi Kız!

Hindistan'da bir genç kızın geliştirdiği proje, doktora gitmeden diyabetik retinopati(DR) testi yapmanızı sağlıyor.

Çağımızın en büyük hastalıklarından birisi olan diyabetin(şeker) birçok zararı var, ancak bunlar arasında en çok ön plana çıkanı körlüğe neden olabilmesi olarak gösteriliyor. Günümüzde doğuştan veya kaza sonucu kör olmayan insanların birçoğu, şeker hastalığından dolayı diyabetik retinopati(DR) olayına maruz kalarak kör olabiliyorlar.

İnsanların bu olaydan dolayı kör olmasının ardındaki en büyük sebep ise erken teşhisin olmaması. Zaten kanser dahil birçok hastalık için en önemli etken olarak erken teşhisin olmaması yer alıyor.

Bu soruna bir çözüm bulmak için 3D baskıdan çıkan bir lensle telefon kamerasından yararlanarak yapay zeka destekli program geliştiren Kopparapu isimli genç kız, gözün retinasını tarayarak DR teşhisi koyabiliyor. Üstelik bunu yaparken bir doktor kadar net sonuçlar elde ediyor. Özellikle doktorların pek olmadığı, olsa da imkanlarının olmadığı yerlerde pratik bir sistem olması için geliştirilen bu yeni proje, yapay zeka destekli olmasından dolayı bu süreçte sürekli gelişecek. Şu anda 34.000 retina taramasının bulunduğu veri tabanından güç alan yapay zeka, zamanla kendi verilerini oluşturacak ve daha doğru sonuçlar verecek.

Dünyada bu şekilde projeler geliştirecek genç insanlara ihtiyacımız var. Yapay zekayı kullanarak tıpta önemli sorunlardan birisi olan erken teşhis sorununa çözüm bulan Kopparapu, gelecekte farklı hastalıklar için yapılacak yapay zeka çalışmalarının önünü açabilir. Kendisine kariyerinde başarılar diliyoruz.