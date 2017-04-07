Göz Seğirmesini Durdurmanın 7 Kolay Yolu!

Göz yorgunluğu hepimizin tanıdık olduğu bir durum. Hiç birimiz hoşnut olmayız. Ancak uzmanlar göz yorgunluğunun ciddi sorunların habercisi olduğunu söylemekteler. Bright Side, sağlığa dikkat edilmesi gerektiğini ifade ediyor ve bizi uyarıyor!

Göz seğirmesi, göz kaslarındaki spazmlardan kaynaklanır. Bu çoğu kez kısa bir dönem sürer geçer, fakat bazense aylarca sürebiliyor. En yaygın sebepleri ise şunlar:

Stres

Çözüm: Göz seğirmesi, özellikle gözlerinizde bir sorun varsa, stres işaretlerinden biri olabilir. İyi dinlenme ve uyku uykusu stresle mücadele etmenize yardımcı olur.

Uyku Eksikliği

Uyku yoksunluğu da göz seğirmesine neden olabilir. Düzenli tam gece uykusu ve dinlenme bu sorunla başa çıkmanızı sağlayacak.

Gözlerdeki Kuruluk

Bir çok erişkin, bu durumu tecrübe etmekte. Gözleriniz seğirirse ve kuru gibi görünüyorsa, bir göz doktor danışmanız gerekebilir. Belki nemlendirici damlalar önerecekler ve sonsuza dek göz seğirmesinden kurtulacaksınız.

Göz Yorgunluğu

Belki de yeni bir gözlük almanız gerekebilir. Küçük bir göz problemi bile, gözlerinizin daha yoğun çalışmasına neden olabilir, Bu durumda görme keskinliğinizi kontrol

etmeniz daha iyi olacaktır.

Kafein

Bir iki hafta kahve tüketiminizi azaltmaya çalışın ve belirtinin kaybolup kaybolmadığına bakın.

Alkol

Kötü Beslenme

Magnezyum gibi çeşitli besin maddelerinin eksikliği, göz seğirmesine sebep olabilir. Sağlıklı beslenmeyi deneyin. Sağlıklı, işlevini yerine getiren bir organ için sağlıklı beslenmek gerekir.

Kısaca, vücudun bize gönderdiği sinyalleri göz ardı etmemeliyiz. Sonuçta, göz seğirmesi bizi vücudumuzdaki ciddi sorunlar hakkında uyarıyor olabilir.



