Göz Seğirmesini Durdurmanın 7 Kolay Yolu!

Göz seğirmesi, göz kaslarındaki spazmlardan kaynaklanır. Bu çoğu kez kısa bir dönem sürer geçer, fakat bazense aylarca sürebiliyor. En yaygın sebepleri ise şunlar:
Stres
Çözüm: Göz seğirmesi, özellikle gözlerinizde bir sorun varsa, stres işaretlerinden biri olabilir. İyi dinlenme ve uyku uykusu stresle mücadele etmenize yardımcı olur.
Uyku Eksikliği
Uyku yoksunluğu da göz seğirmesine neden olabilir. Düzenli tam gece uykusu ve dinlenme bu sorunla başa çıkmanızı sağlayacak.
Gözlerdeki Kuruluk
Bir çok erişkin, bu durumu tecrübe etmekte. Gözleriniz seğirirse ve kuru gibi görünüyorsa, bir göz doktor danışmanız gerekebilir. Belki nemlendirici damlalar önerecekler ve sonsuza dek göz seğirmesinden kurtulacaksınız.
Göz Yorgunluğu
Belki de yeni bir gözlük almanız gerekebilir. Küçük bir göz problemi bile, gözlerinizin daha yoğun çalışmasına neden olabilir, Bu durumda görme keskinliğinizi kontrol
etmeniz daha iyi olacaktır.
Kafein
Bir iki hafta kahve tüketiminizi azaltmaya çalışın ve belirtinin kaybolup kaybolmadığına bakın.
Alkol
Kötü Beslenme
Magnezyum gibi çeşitli besin maddelerinin eksikliği, göz seğirmesine sebep olabilir. Sağlıklı beslenmeyi deneyin. Sağlıklı, işlevini yerine getiren bir organ için sağlıklı beslenmek gerekir.
Kısaca, vücudun bize gönderdiği sinyalleri göz ardı etmemeliyiz. Sonuçta, göz seğirmesi bizi vücudumuzdaki ciddi sorunlar hakkında uyarıyor olabilir.