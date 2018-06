İlk Yapay İris, Resmi Olarak Kullanıma Sunuldu

Teknolojik gelişmeler ve bilim birleştiğinde ortaya mükemmel şeyler çıkabiliyor. Bu noktada uzun süredir geliştirilen yapay iris, Amerika Birleşik Devletleri’nin Sağlık Bakanlığı’na bağlı kurumu FDA tarafından resmi olarak onaylandı.

Çağımızın en yaygın sorunlarının başında göz bozuklukları geliyor. Öyle ki artan telefon ve bilgisayar kullanımları, 20-30 yaşına kadar gözleri bozulmayanları bile etkilemeye başladı. Bu noktada ise bilim insanları göz rahatsızlıklarından muzdarip kişiler için yapay bir iris geliştirdiler. Ancak söz konusu göz gibi hassas bir organımız olduğunda, durum daha fazla özen gerektirdi.

Yetişkin ve çocuklardan oluşan 400 kişilik grup üzerinde değerlendirilen yapay iris, oldukça iyi sonuçlar alınmasına neden oldu. Konu hakkında açıklamada bulunan FDA, geliştirilen irisin; kullanıcıların %70’den fazlasının ışık hassasiyeti ve parlama sonunu çözdüğünü ifade etti. Öte yandan kullanıcıların %94’ü de irisin kullanımından memnun kaldı.

Çoğunluk tarafından sevilen cihazın, her tıbbi konuda olduğu gibi yan etkileri de mevcut. En sık görülen yan etki ise cihazın göz içerisinde kaymasıydı ve bu da cerrahi ihtiyacı doğuruyordu. Şu an için yeni olan bu teknoloji, her ne kadar memnun kalınsa da hamile ve ek göz rahatsızlığı bulunan kişiler için önerilmiyor.

Çeşitli iris rahatsızlıklarına deva olabilecek bu gelişme, bizlere de yeni bir umut ışığı oldu diyebiliriz. Son olarak şunu da söylememiz gerek ki CustomFlex Yapay İris, Alman firması HumanOptics AG tarafından üretiliyor.