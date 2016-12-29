Göz Yamulmasının Dibine Vuran Fotoğraf: Ortadaki Kızın Bacakları Nerede?

Yine efsanevi bir ilizyonla karşı karşıyayız. Sorumuzu da hemen soralım: Fotoğrafta, orta kısımda yer alan kızın bacakları nerede?

Bazen öyle anlarda öyle fotoğraflar çekiliyor ki, fotoğrafı çözebilmek adına bütün sosyal medya kullanıcıları seferber olabiliyorlar. Bu yıl hatırlarsanız ilk bakışta çözülmesi neredeyse imkansız olan bir optik ilizyondan bahsetmiştik. Aslında gözümüzün önünde olmasına rağmen ilk bakışta algılayamadığımız, fakat foyası daha sonra ortaya çıkan bu fotoğraftan çok daha beyin yakan bir fotoğrafla daha karşılaştık.

Aşağıdaki kanepede son derece sempatik 5 kız oturuyor, fakat bacaklarına baktığımızda kızların tüm sempatiklikleri birden kayboluveriyor: Bir çift bacak eksik! Neresinden ya da kaç kere bakarsak bakalım, o bir çift bacağın nerede olduğunu kestirebilmek hakikaten çok güç.

Fakat özellikle bacakların olduğu kısımlara biraz zum yaptığımızda, olayın seyri değişmeye başlıyor. Örneğin aşağıdaki fotoğraf, en sol taraftaki kızın eliyle bacağının bulunduğu hizanın pek de normal olmadığını ortaya çıkarıyor. Yani diz kapağı kısmı yırtık kot pantolonu giyen arkadaş, soldan ikinci kişi. Bu tespit, fotoğrafın gizeminin tamamen çözülmesini sağlıyor.

Aşağıdaki fotoğraf ise her şeyi açık seçik görmemiz açısından sanırım yeterli.