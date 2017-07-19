Göze Gerek Kalmadan Görmek Mümkün Olacak!

Geliştirilen yeni bir teknoloji sayesinde gözleri görmeyen bir kişinin yeniden görmesi sağlanabilecek.

Görmeyen gözünüzü direkt olarak beyninize açılmış bir pencereyle değiştirdiğinizi düşünün. Geliştirilen teknoloji tam da bunu gerçekleştirecek.

Berkeley Üniversitesi araştırmacıları, DARPA’nın finanse ettiği altı kurumdan bir tanesi olan bu teknolojiyi insanların kullanabileceği bir cihaz üzerinde kullanmayı hedefliyorlar. Önümüzdeki 4 yıllık süreci biraz ağırdan almayı hedefleyen araştırmacılar, ilk olarak organizmaların beynini okuyup yazmak için bir prototip oluşturmak istiyorlar. Bu sayede sinirsel aktivitelerin ve davranışların aynı anda gözlemlenip kontrol edilmesi sağlanacak.

Projenin lideri olan Moleküler ve Hücresel Biyoloji Profesörü Ehud Isacoff, Beyinle konuşma yeteneğinin, dejeneratif hastalık ya da sakatlıkların sebep olduğu nörolojik hasarların telafi edilmesinde önemli bir potansiyeli var. Kortekse algılar kodlayarak, görme engelli birine görme yetisi verebilir, felçli birine dokunma hissi yaşatabilirsiniz” diyor.

Ekip, beyinle iletişime geçebilmek için floresan protein üreten nöronların içine bir gen yerleştirecek ve buna ışıkla birlikte aktif olan ‘optogenetik’ protein üreten ikinci bir gen eşlil edecek. Okuma için minyatürleştirilmiş bir aydınlık saha mikroskobu geliştiren ekip, kafatasına yerleştirilecek mikroskopla bir milyon kadar nöronu görselleştirmek adına beynin yüzeyini inceliyor. Mikroskop, ışığı lenslerle yakalayıp görselleri yeniden tasarlayan ‘ışık alanı kamerası’ndan esinlenerek geliştirildi.

Tüm bu çalışmanın amacı ise ışığın kullanılarak binden milyona kadar insan nöronunun gözlemlenmesini ve aktifleştirilmesini sağlamak. Optogenetik kullanımında uzmanlaşmış olan Prof. Isacoff, zebra balığı larvasındaki beyinde, binlerce nöronu okuyabiliyor.