Gözetlemeye Gelen Drone'u Katana Kılıcı İle Paramparça Edin!

Drone'ların insanların özel yaşantısına girdiği bir dönemde bu aletlere karşı kendimizi savunmanın yolları aranıyor.

Eğer Amerika'da yaşıyorsanız, evinizin penceresinden drone gibi uçan bir cisimle sizi gözetleyen insanın aracına müdahale etmeniz yasaktır. Normal şartlarda o drone’u alıp ezmek isteyebilirsiniz, ancak sizi dikizlediği yetmiyormuş gibi bir de sizden cihazın parasını alabilir. Bu yasalar drone’ların popüler olmasından önce yazıldığı için şu anda hukukta bir açık olarak kabul edilebilir.

Yayınlanan yeni videoya göre İsveç’te bu durum daha farklı. Eğer birisi sizi gözetliyorsa o kişinin drone’unu paramparça edebilirsiniz. David Windestal isimli YouTube kanalında paylaşılan yeni videoda yeni bulunan bir yöntemle drone parçalanıyor. Bir düzenek üzerine konulmuş katana kılıcıyla drone’ları parçalayabilirsiniz.

İsveç’te gerçekleşen bu olayda, tekerlekler ve roketin üzerine oturtulmuş bir katana kılıcının uçmakta olan drone’u parçalayarak geçtiğini görüyoruz. Kılıç drone’u parçalamakla kalmıyor, içerisindeki tüm kablo sistemlerini de mahvediyor.

David Windestal tarafından hazırlanan videoya aşağıdan ulaşabilirsiniz