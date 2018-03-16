Gözler Apple'ın 27 Mart Tarihli Sürpriz Etkinliğinde

Öğretmenler ve öğrencilerin gözü Apple'ın 27 Mart tarihli sürpriz etkinliğinde. Söylentilere göre, tanıtılacak cihazlar uygun fiyatlı bir iPad modeli ve yeni Macbook Air olacak.

Yayınlanan birden fazla raporda, Apple'ın yıllık WWDC etkinliği için kayıt açılmasının altında, 27 Mart'ta “öğretmenler ve öğrenciler için yaratıcı yeni fikirler” temalı bir etkinlik düzenleneceği bilgisi yatıyor. Chicago'daki Lane Tech College Prep High School, 27 Mart'taki etkinliğe ev sahipliği yapacak. Apple'ın son eğitim etkinliği, New York City'de 2012'de gerçekleşmişti. Tipik Apple hareketi olarak, davette yaklaşan etkinlik hakkında bir bilgi sunulmuyor.

Apple, daha önce bahar aylarında donanım etkinliklerine ev sahipliği yaptı ve bu etkinlikte çıkması muhtemel bir çok söylenti oluşturan cihaz var. Söylentilere göre Apple, 259 dolarlık özel fiyatlı, 9.7 inçlik yeni iPad'i ortaya çıkarmak üzere. Yeni iPad'lerin için bu yıl da söylentiler var, ancak eğitim odaklı iPad, yeni ve pahalı FaceID kamerasını içermeyek gibi duruyor. FaceID, Animoji ve ARKit özelliklerine olanak tanıyan Apple'ın üst seviye kamerasıyla yeni bir iPad bu yılın sonunda piyasaya sürülebilir.

Apple'ın, güncellenmiş bir MacBook Air'i de ortaya çıkarma ihtimali var, her ne kadar söylenti olsa da, MacBook Air uzun süredir güncellenmediği için, memnuniyetle karşılandı. Bazı analistler, güncellenmiş bir MacBook Air'in daha uygun bir fiyat aralığı olan 799 ila 899 dolar arasında olabileceğini ve Apple'ın bu cihaz serisini lise ve üniversite çağındaki öğrenciler için daha düşük maliyetli, eğitici bir cihaz haline getirebileceğini öne sürdü.

Ayrıca, iPad'lerle kullanılmak üzere tasarlanan şirketin tek kalemi olan Apple Pencil'e yeni güncellemeler gelebilir. Bu sayılan ihtimalleri gerçekleşmemesi halinde Apple, yaptığı herhangi bir donanım duyurusunun yanı sıra eğitim yazılımı araçları ve girişimleri hakkında konuşabilir. IOS 11.3'ün ikinci beta'sı, eğitim uygulamaları için yeni bir çerçeve olan ClassKit'i ortaya çıkardı. Ayrıca şirketin iBooks uygulamasının "Kitaplar" haline getirmesi, uygulamanın yeniden canlandırıldığını düşündürdü, fakat kullanıcılara sunulmaya hazır olup olmadığı henüz belli değil.

Siz ne düşünüyorsunuz? Uygun fiyatlı iPad veya Macbook çıkması halinde alır mıydınız? Yorumlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.