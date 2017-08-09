Gözlerimiz, Bazı Düz Çizgileri Neden Yamuk Görürler?

Gözlerimizin bizi ne kadar yanıltabileceğini gösteren bazı optik illüzyonları inceledik.

İnternette pek çok optik illüzyonla karşılaşmışsınızdır. Neden gözlerinizin olmayan şekilleri varmış gibi ya da var olan şekilleri farklı formlarda gördüğünü hiç düşündünüz mü? Bu içeriğimizde, Victoria Skye'ın hazırladığı bazı optik illüzyonları inceleyeceğiz.

Yukarıdaki görselde hiçbir oynama yok, yalnızca biraz bulanıklaştırılıyor. Peki neden bulanıklaştıkça yamuk olan çizgileri düz görmeye başlıyoruz? Nedeni, ortadaki baklava şeklindeki siyah beyaz kutucuklar. Gözlerimiz onları hedef olarak belirliyor ve görüntü bulanıklaştıkça aynı hizada toplanıyorlar. Bu nedenle çizgileri düz görüyoruz.

Sosyal medyada dolaşırken bu görselle en az bir kez karşılaşmışsınızdır. Kafe duvarı illüzyonu olarak adlandırılan bu ilizyon, siyah beyaz tuğlalarla örülmüş 'yamuk' bir duvardan ibaret. Duvar aslında düz, onu yamuk görmemizin nedeni gri renkteki çizgiler. Gözümüzün odağı çok dar olduğu için odaklandığımız yerin dışında kalan görüntüyü beynimiz otomatik tamamlıyor ve gri bölgeleri de siyah olarak algılıyor. Bu nedenle duvarı yamuk görüyoruz.

Bristol Üniversitesi'ndeki nöropsikoloji profesörü Dr. Richard Gregory tarafından ilk kez keşfedilen bu illüzyon, aslında gerçek bir kafenin duvarında tesadüfen fark edildi ve bu nedenle bu ismi aldı.

Aşağıdaki fotoğraflara iyi bakın. Üç farklı kişi gibi dursalar da aslında hepsi aynı kişi. Victoria Skye'ın babasına ait bu fotoğrafın orjinali ortadaki görsel. Yanlarda duran iki farklı görüntü ise fotoğrafın aşağıdan ve yukarıdan çekilmiş görüntüsü. Fotoğrafa bakma açımız görüntüyü öyle etkiliyor ki tek bir fotoğrafa farklı açılardan bakarak hem 15 hem de 25 yaşında birini görebiliyoruz.

Bu illüzyon 2014'te yılın illüzyonu yarışmasında ilk 10'a girmeyi başardı. Aşağıdaki videoda görüntünün nasıl bozulduğunu izleyebilirsiniz.