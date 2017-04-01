Gözlerimize İnanamadık: Porsuk Ölü İnek Vücudunu Çalıyor!

Tuhaf, küçük porsuk kendinden kat be kat büyük, ölü inek bedenini çalarak, onu yerin altına gömüyor!

Taxidea taxus yani Amerikan porsuğunun, bir delik kazması ve sonrasında içine yiyecek gömmesi alışılmadık bir durum değildir. Fakat bu küçük hırsız, leş yiyen hayvanlar hakkında yapılan bir araştırma için bırakılmış inek cesedini çalıp onu yerin altına gömerek işi biraz büyütmüş! :) Araştırmacıların şans eseri görüntülediği bu enteresan hırsızlık olayı, izleyenleri hayretler içerisinde bırakıyor!

Geçtiğimiz yılın başlarında, Utan Üniversitesi'nden araştırmacılar, çöl leşçillerinin kış davranışlarını gözlemlemek için Büyük Havza Çölü'ne doğru yola çıktılar. Planları, ağırlıkları 18 ile 27 arasında değişen; hepsi doğal sebeplerle ölmüş yedi adet genç inek kadavrasını çöle bırakarak belki bir iki akbaba, kuzgun ya da atışan birkaç vaşak fotoğraflamaktı. Bir hafta sonunda kadavralardan birinin kaybolduğunu fark eden araştırmacılar, onu bir dağ aslanı ya da çakalın götürmüş olacağını düşündüler. Bulduklarıysa, köpek boyutlarında hırsız bir porsuk oldu!

Görüntüler 16 Ocak günü, ölü ineğin etrafında dolaşan bir porsuk olduğunu göstermekteydi. Ertesi akşam, porsuk geri döndü ve 4 saat boyunca sadece 5 dakikalık yemek molası vererek ineğin etrafını kazdı, kazdı, kazdı! 4 saat sonunda olay mahalini terk eden porsuk, ertesi gün öğleden sonra geri döndü ve bir ertesi günün sabahına kadar ineğin etrafını kazmaya devam etti. Sonunda onu toprağa gömmeyi başardı. Ama bununla da kalmadı! Küçük porsuk sonraki bir kaç gün daha gömünün üzerini toprakla iyice örterek; gömüye doğru kendisinin sığabileceği kadar küçük bir giriş yaptı.

Porsuk, sonraki bir kaç hafta boyunca yemeğiyle birlikte kaldı. Sadece ara sıra muhtemelen su içmek için gömüsünü terk etti. Şubat'ın sonları doğru porsuk hala zaman zaman gömüsünü ziyarete geliyordu fakat 6 Mart'tan sonra oyuktan içeriye tekrar adımını atmadı. Anlaşılan o ki, bu küçük porsuk, bedava yemeğin tadını doyasıya çıkardı! Afiyet, bal şeker olsun koca yürekli porsuk kardeş!

Ve işte küçük hırsızın videosu: