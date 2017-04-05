Gözleriniz için toplamda 9 egzersiz yöntemi sunduk. Bunlardan azından birkaçını hayatınıza katabilirseniz, bundan sonrası için daha rahat bir hayat geçirebilmeniz mümkün olacak.

Gözlerinin sağlıklı olmasını istemeyen kimsenin olduğunu düşünmüyorum. Teknolojinin artması ile beraber gerek işimizde gerekse evimizde sürekli ekranlara bakıyoruz. Ekranlar gözünüze ciddi oranda zararlar verebiliyorlar, zararını şimdi hissetmesek bile gelecekte bunun çok büyük sıkıntısını çekebiliriz. Bu gibi durumlarda gözlerinize de, diğer şeylerde olduğu gibi antrenman yaptırmanız gerekiyor.

Bright Side’ta, gözlerinizin sağlıklı ve rahat olabilmesi için 9 yöntemden bahsedilmiş. Şimdi sizlere bu 9 yöntemi aktaracağız.

9) Gözlerinizi Dinlendirin

Gün boyunca gözlerinizi aşırı zorlamaktan kaçının. Gözleriniz sizin için çok değerli, nasıl yorulduğunuzda oturmanız gerekiyorsa, gözlerinizin de gün içerisinde dinlenmeye ihtiyaç duyacağını aklınızda bulundurun.

8) Gözlerinize egzersiz yapın

Gözlerinize egzersiz yapmak, son derece önemli bir nokta. Bütün gün, sayısız ışığa karşı sizi yarı yolda bırakmayan gözlerinizin temel olarak bilinen yaklaşık 16 egzersizini ihmal etmeden yapın. Bunları her gün 10 dakikanızı ayırarak sırayla yapın.

7) Gözlüklerinizi sık sık çıkarın

Eğer gözlük takıyorsanız, fırsat buldukça gözlüklerinizi çıkartın. Gözlerinizin birazcık hava almaya ihtiyacı olduğunu unutmayın.

6) Masaj Yapın

Gözleriniz de vücudunuzun diğer uzuvları gibi bütün gün çalışıyor ve haliyle yoruluyor. Günün yorgunluğunu atmalarına yardımcı olacak hoş bir masaj hiç kötü olmaz açıkçası. Gözlerinize yumuşak dairesel hareketlerle masaj yapın.

5) Ufka odaklanın

Gözlerinizi her zaman yakında detaylı şeyler görmeye çalışarak kullanıyorsanız(bilgisayar, telefon) yürürken, kendinize ve yola değil toplam mesafeye bakmaya çalışın. Örneğin deniz kenarında ufka bakmak kadar rahat bir şey yoktur.

4) Havuç suyu için

Havuç, genel olarak gözlere iyi gelen bir sebze. O yüzden mümkünse her gün, mümkün değilse haftada birkaç kez havuç suyunu içmeye çalışın. Havuç suyu hoşunuza gittiyse, üzerine biraz zeytinyağı dökerek de içebilirsiniz. Zeytinyağı, havuç suyunda yer alan sağlıklı elementleri aktif edecektir.

3) Gözlerinizi ılık suyla yıkayın

Gözlerinizi, bütün günün işlemini yapmış bir ekran kartı olarak düşünebilirsiniz. Gözlerde yer alan materyaller, saatlerce yoğun tempoda çalıştığından akşam çok yorgun olabiliyorlar. Bu gibi durumların ardından gözlerinizi ılık suyla yıkayın. Faydasını göreceksiniz.

2) Ekranlara bakmayı bırakın

İşimiz gereği bütün gün bilgisayar karşısında oluyoruz. İş bittikten sonra yine bilgisayar, telefon, televizyon gibi ekranlara baktığımız için gözlerimiz inanılmaz derecelerde zarar görüyor. Bu gibi durumların önüne geçmek için en azından uyumadan 2 saat önce ekranlara bakmayı kesin. Gözleriniz uykuya sakin bir şekilde girsinler. Örneğin, televizyon izlemek yerine ailenizle sohbet edebilir ya da sıcacık yatağınızda kitabınızı okuyabilirsiniz.

1- Hint Trakata egzersizi deneyin

Bu, gözlerinizi rahatlatacak başka bir egzersiz. Açık bir alana yerleştirilmiş küçük sabit nesneye(örn: mum) bakacak şekilde oturun. Gözlerinizle o nesneye odaklanın ve bütün dikkatinizi onun üzerine verin. Gözlerinizi mümkün olduğunca kırpmamaya çalışın. Nesne zihninize kazınmalı. Sonrasında ise gözlerinizi kapatın ve dikkatinizi nesnenin kafanızdaki görüntüsünü olabildiğince uzun süre tutmaya çalışarak harcayın. Bunu yaklaşık 10 dakika yapın. Bu egzersizin amacı, gözleriniz yorulmadan karşınızda net bir imajın oluşmasıdır.

Bu egzersizlerinin en az birkaçını yapmaya dikkat ederseniz daha sağlıklı gözleriniz olacaktır. Sizin de bu egzersizler için önerdiğiniz bir yöntem varsa bizlerle yorum olarak paylaşabilirsiniz.