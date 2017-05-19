OnePlus 5'in Sızan Yeni Tasarımı Çok Konuşulur!

Çift kamera ile geleceği artık neredeyse kesinleşti. Kendisine en uzak rakip iPhone'lardaki anten çizgisinin bulunmaması ise oldukça iddialı bir OnePlus 5 göreceğimizi doğruluyor.

Bu hafta başında Çin’in sosyal medya mecrası Weibo üzerinden sızdırılan görüntülerde, OnePlus 5’in tasarım konusunda çıtasını yükselttiğini görmek mümkün. Bu durumun telefonun çıkış fiyatına ne kadar etki edeceğini söylemek zor olsa da, umarız OnePlus çok yüksek bir fiyatlandırmayla ölümcül bir hata yapmaz.

Bu yaz Temmuz ayında tanıtılması beklenen OnePlus 5’in neredeyse hazır olduğunu biliyoruz. Bu saatten sonra sızan görüntüler ise bu sebeple, elimize ulaşacak cihazın son şekline en yakın tasarımı sunuyorlar.

Sızıntıların hepsinde çift lensli bir arka kamera görmek, söylentilerden birisini daha kesinleştiriyor. Üstünde ve ya altında iPhone’larda bulunan anten çizgilerinin bulunmaması ise takdire şayan bir başarıyı gözler önüne seriyor. Muhtemelen bu detay fiyatı biraz yükseltecektir.

Apple, geleneksel 3.5 mm’lik kulaklık jakını iPhone 7 ile birlikte tarihe gömdü ve tepkilere göğüs germeye devam ediyor. OnePlus 5’in üzerinde kulaklık girişinin olmaması, alternatif telefon üreticilerinin de tartışmalı akıma destek verdiğinin göstergesidir.

Bakalım OnePlus 5 bu iddialı tasarımına rağmen nasıl bir fiyatla piyasaya çıkacak? Haberler ulaştıkça sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Takipte kalın :)